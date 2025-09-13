La Peña Deportiva se lleva el derbi ante la SD Portmany

El derbi insular entre la SD Portmany y la Peña Deportiva de este sábado en Sant Antoni terminó con 0-1 para los de Santa Eulària. El partido empezó como los encuentros de este tipo prometen : intensidad, igualdad, y varias amarillas en los primeros compases del choque. El primer cuarto de hora fue un monólogo de los locales en todos los aspectos, sin embargo la mejor ocasión portmanyina fue un disparo lejano de Airam que no inquietó la portería peñista.

Tras ese primer arreón local, los de Santa Eularia fueron creciendo y ganando tanto la posesión como el terreno, llegando con más claridad a la portería defendida por Lluis. Una ocasión de Montori que obligó al cancerbero local a hacer una parada felina, y otra de Luis Enrique de cabeza primero y con el pie el rechace posterior, las más destacadas de una primera parte que acabó con 5 amonestaciones, una de ellas para Raúl Garrido, además de dos palos de los peñistas.

La segunda parte empezó con el mismo ritmo y la misma predisposición con la que se fue al asueto el encuentro. Los visitantes, mejores sobre el verde, anotaron el único tanto en los primeros instantes de la segunda mitad. Parra definió a puerta vacía un error de bulto del portero local.

Tras el tanto de los De la Villa del Río los locales despertaron, y fueron de menos a más. Si bien las únicas ocasiones entre los tres palos fueron en los minutos finales, el Portmany intentó proponer y fue acechando el área de la Peña. En esa ida y vuelta de ambos equipos, los de Garrido volvieron a disfrutar de varias ocasiones claras, entre ellas un penalti a Fraile que atajó Lluis, y un golpeo en el área de Maroto que dio en dos defensores sobre la línea pero con polémica, ya que los visitantes pidieron el 0-2 porque entendieron que el balón había rebasado la línea.

El derbi insular en esta segunda jornada y a falta de los partidos del domingo, deja a la Peña Deportiva colíder con 6 puntos, y hunde al Portmany a la última posición.

Turno de la SD Formentera

Este domingo, la SD Formentera recibe (12 horas, Municipal de Sant Francesc) al Constància en un duelo de dos equipos llamados a pelear en la zona alta de la tabla. El equipo de Maikel Romero llega con la moral por las nubes tras conseguir la victoria el pasado miércoles en el derbi pitiuso de la Copa Federación ante la SD Ibiza, que cayó del lado formenterense en los penaltis gracias a una gran actuación del portero Julen, que detuvo dos penas máximas. Los de la Pitiusa menor, con un punto tras el empate cosechado en Can Cantó en el derbi ante el Inter Ibiza, llegarán con menos descanso ante un Constància que en la jornada inaugural derrotó por 4-0 a la SD Portmany.

El que no jugará esta jornada es el Inter Ibiza, ya que su partido ante el Platges de Calvià fue suspendido debido a la dificultad de sacar los billetes de avión que tuvo el equipo de Carlos Fourcade, que vio como su encuentro de este fin de semana tuvo que ser aplazado para el día 15 de octubre.