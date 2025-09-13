El Class Sant Antoni afronta la Copa de España como parte de su pretemporada

El Class Bàsquet Sant Antoni se enfrenta este domingo al Benicarló en el pabellón de los castellonenses (18 horas / LaLiga+) en la primera jornada de la Copa de España. Los ‘portmanyins’, que llevan apenas dos semanas de entrenamientos, siguen ensamblando un equipo muy renovado y que esta nueva temporada en Segunda FEB entrenará Josep Maria Berrocal. «Queremos competir y ganar, pero es una parte más de nuestro proceso de aprendizaje», manifestó el técnico catalán en la víspera del encuentro, que los isleños lo afrontan como parte de su preparación de cara al comienzo de la fase regular.

Los esfuerzos del club se han centrado en montar un equipo que se presume será muy competitivo y que debería ser de los candidatos a pelear por el ascenso a Primera FEB. Se trata de «un sueño, un deseo y un reto», según expresó el propio Berrocal este viernes en la presentación de la plantilla balear ante los medios. Después de dos años consecutivos acariciando el salto de categoría, los pitusos quieren aplicarse el dicho de que a la tercera va la vencida. Pero queda mucho trabajo por delante, para crear «una estructura defensiva y ofensiva», y los partidos de Copa, como el de este domingo, servirán para engrasar la maquinaria.

El primer test de pretemporada, el pasado fin de semana, se saldó con derrota del Sant Antoni (100-89) frente al Palmer mallorquín, de Primera FEB, en el Trofeu Aon organizado por la Federación de Bàsquet de las Islas Baleares. Los de Berrocal, con bajas importantes en la plantilla por diferentes motivos, dieron la cara y tutearon a un rival de superior categoría que tuvo que emplearse a fondo para vencer. El Sant Antoni dejó destellos de buen juego por momentos, pero todavía falta mucho para llegar a ver la mejor versión de los baleares.

El técnico de los sanantonienses ya tiene a toda la plantilla en la isla, después de la llegada de Jeff Solarin. Sin embargo, no está claro si el estadounidense podrá jugar, ya que lleva muy pocas sesiones de trabajo. Además, algunos jugadores están algo mermados debido a las cargas de pretemporada, por lo que es posible que Berrocal no pueda disponer de todos sus jugadores frente al Benicarló, rival con el que también se medirán durante la temporada en el grupo Este de la Segunda FEB.

«Intentaremos aplicar las cosas que tenemos más trabajadas y algunas que hemos incorporado estos días. Nos centramos en lo nuestro y no en el rival, ya que ahora mismo no es lo importante. Pero queremos competir», manifestó el preparador, que también dijo que su equipo ha «trabajado bien» estos días. Enfrente tendrán a un Benicarló también muy renovado, un habitual de la tercera categoría nacional, que significará una buena vara de medir para comprobar si el Sant Antoni está haciendo bien las cosas en esta pretemporada.