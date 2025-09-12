El Trasmapi HC Eivissa quiere empezar la liga con buen pie

El Trasmapi HC Eivissa debuta este sábado (18 horas, pabellón San Andrés) en División de Honor Plata ante el Balonmano Soria, equipo recién ascendido de Primera Nacional. El equipo de Eugenio Tilves llega a esta cita tras una ilusionante pretemporada en la que ha vencido los tres partidos que ha disputado: ante el Benidorm, equipo que ha descendido de ASOBAL, frente al BM Alcobendas, un rival al que se enfrentará este año en Plata, y ante el recién descendido Handbol Mallorca, que este curso estará encasillado en Primera Nacional.

Después de un verano con unos fichajes que han ilusionado a la parroquia ibicenca, toca refrendar en la pista las buenas sensaciones de los test veraniegos. La directiva insular ha conformado un plantel de garantías con el que se espera no sufrir esta temporada y mirar a la zona media-alta de la clasificación, con nombres como Biel Valera, Marc Vega y Fer González, todos ellos de ASOBAL, y Santiago Canepa, que la pasada campaña consiguió el ascenso a la máxima categoría con el Caserío Ciudad Real.

Todos los aficionados que lo deseen podrán seguir el partido en directo a través de la retransmisión que ofrecerá en su canal de Youtube el equipo soriano.