Regresa la competición al Club Náutico Ibiza
Este fin de semana se disputará el trofeo Familia Marí Mayans & Heladería Los Valencianos de la clase Optimist
Vuelven las regatas al Club Náutico Ibiza. Este fin de semana, la bahía de Talamanca será testigo del trofeo Familia Marí Mayans & Heladería Los Valencianos de la clase Optimist, organizado por el CNI en colaboración con la Federación Balear de Vela.
Se prevé una participación en torno a 45 competidores pertenecientes a los clubes de la isla de Ibiza: Club Nàutic Sant Antoni, Club Náutico Santa Eulalia y Club Náutico Ibiza. Los regatistas se batirán en Talamanca este sábado deesde las 12 horas y el domingo a partir de las 11.30 horas, con cinco pruebas programadas para cada clase participante.
Están establecidas tres categorías de la clase Optimist sub – 15, Optimist sub 13, Optimist sub 11. Con esta prueba darán comienzo las regatas puntuables para confeccionar el ranking insular 2025-26, que juntamente con el Trofeo Rigging Med que se celebrará en aguas de San Antonio, el Trofeo Autum Race del CN Sta. Eulalia y el Campeonato de Ibiza en aguas ibicencas, pruebas que darán a conocer a los próximos representantes que tomaran parte en las pruebas autonómicas de la especialidad infantil por excelencia en vela, la clase Optimist.
