Mañana de bienvenidas para el Class Bàsquet Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni ha presentado en la mañana de este viernes a su plantilla para la próxima temporada 25/26, en la que el equipo ibicenco militará en Segunda FEB. Las oficinas centrales del patrocinador principal del club, Class Rent a Car, en el Polígono Ca Na Palava, fueron testigo de la foto de familia de los jugadores que tratarán de hacer historia llevando al equipo en volandas a Primera FEB. En el acto estuvieron Josep Maria Berrocal, el nuevo entrenador de la primera plantilla ‘portmanyí’, Jordi Grimau, director deportivo, y Vicente Costa, presidente del club, a los que acompañó Juan Cárdenas, fundador y CEO de Class Rent a Car.

«A los que ya habíais estado antes y a los que sois nuevos quiero daros las gracias por creer en nuestro proyecto. Iniciamos una temporada nueva y con mucha ilusión en la que hemos cambiado muchas piezas», afirmó Costa, quien cree que «entre todos» pueden «conseguir algo muy importante, subir un escalón más», aunque sin querer «meter presión a nadie».

Jordi Grimau, Juan Cárdenas, Vicente Costa y Josep Maria Berrocal / Jesús Rodríguez

Grimau, por su parte, está «muy feliz con el equipo que se ha construido», y manifestó que son «ambiciosos», aunque, como otros años, no quiere «prometer nada», pero garantizó que «la ambición, la calidad y las ganas de trabajar de todos» los que están en «la parcela deportiva» les tiene que llevar a exigirse «llegar al final con las máximas opciones de éxito y de conseguir los mayores objetivos», y animó a «todo el mundo» a seguir al equipo.

El último en coger el testigo fue el nuevo técnico, Josep Maria Berrocal, que matizó que el objetivo es «ir día a día de la mejor manera posible y sacar el máximo rendimiento del equipo», y garantizó que si trabajan «bien» a final de temporada, tendrán «oportunidades de estar arriba».

De la Rúa, ilusionado

Uno de los estandartes del equipo portmanyí, Dani de la Rúa, atendió a Diario de Ibiza para analizar la temporada venidera. El base, uno de los héroes de la afición, afirmó que «se ha trabajado muy bien desde la dirección deportiva con los fichajes de muy buenos jugadores», pero que ahora toca «formar un equipo», algo que considera que están «haciendo bien» a pesar de «llevar solo una semana y media entrenando».

Antes de analizar la llegada del nuevo entrenador, Josep Maria Berrocal, el base quiso «agradecer a David Barrio por su trabajo», ya que «es muy difícil llegar dos años seguidos a la final del play-off de ascenso». Sobre Berrocal, De La Rúa declaró que están «muy contentos con su llegada», puesto que «es un entrenador con muchos años de experiencia» que les va «a venir muy bien». «Desde el primer día ha puesto sus normas ofensivas y defensivas, y nos hace dar el máximo posible de cada uno de nosotros para llegar lo más lejos posible», apuntaló el guadalajareño.

También valoró la reforma de Sa Pedrera, algo que «va a ser un plus para la gente», y que cree que «va a ser una bombonera», con lo que los jugadores desean «poder dar ese pasito para ascender a Primera FEB».

Por último, fue cuestionado por el sentimiento de pertenencia que el Class ha generado en toda la isla, algo que los jugadores notan. «Yo, que he estado aquí todo el año, he ido este verano con mi novia a dar un paseo a Ibiza y la gente me saluda, me dice que este año lo vamos a conseguir, os hemos visto todo el año», algo que el base «agradece mucho», ya que han «creado algo único, una familia junto a la afición», a la que notan «totalmente volcada con el equipo».