Cala Sant Vicent será el escenario del gran broche de oro de la Liga Acuatlón 2025

La Liga Acuatlón Ibiza 2025 llegará a su gran final este domingo 14 de septiembre en Cala Sant Vicent, cerrando lo que ya se ha convertido en la edición más exitosa y participativa de la historia de esta competición que ha conquistado el corazón deportivo de las Pitiusas. Después de tres pruebas que han recorrido los municipios de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep, la cuarta y última cita de la liga se traslada al espectacular enclave de Cala Sant Vicent, ofreciendo un marco incomparable para el cierre de una temporada que ha superado todas las expectativas de participación y calidad deportiva.

Una liga histórica por su participación

La Liga Acuatlón Ibiza 2025 ha batido todos los récords de participación, consolidándose como la cita deportiva del verano balear que más ha crecido en los últimos años. Con un incremento significativo respecto a la edición de 2024, esta competición ha demostrado el crecimiento imparable del acuatlón en las Pitiusas, atrayendo tanto a deportistas veteranos como a numerosos participantes noveles de todas las edades.

El éxito de la liga se ha construido sobre cuatro pilares fundamentales: la calidad de la organización, la belleza de los enclaves elegidos, el apoyo institucional de las instituciones y, especialmente, la pasión de una comunidad deportiva que ha abrazado esta disciplina que combina natación y carrera a pie.

La batalla final por los títulos

Tras tres intensas jornadas, la clasificación general presenta una lucha apasionante en ambas categorías. En la modalidad femenina, Susana Sevillano (CT Vas Mallorca) llega como clara favorita después de sus brillantes actuaciones en las pruebas anteriores, donde ha demostrado una superioridad notable tanto en el segmento acuático como en la carrera. La categoría masculina, por el contrario, presenta un panorama mucho más abierto tras las ausencias puntuales de algunos de los favoritos iniciales. Esta incertidumbre añade un ingrediente extra de emoción a una prueba que definirá a los campeones de la liga más competitiva de la historia del acuatlón ibicenco.

Cala Sant Vicent: el escenario perfecto para el gran final

La elección de Cala San Vicente como sede de esta cuarta prueba no es casual. Este rincón privilegiado del norte de Ibiza ofrece un entorno natural excepcional, con aguas cristalinas protegidas y un paisaje que convierte cada competición en una experiencia única para deportistas y espectadores. El recorrido, diseñado específicamente para aprovechar las características únicas de esta cala, promete ser tanto técnicamente exigente como visualmente espectacular, proporcionando el broche de oro perfecto para una liga que ha recorrido cuatro de los cinco municipios de la isla.

Novedad 2025: Comida de Clausura

La temporada 2025 concluirá con una Comida de Clausura que se celebrará el mismo domingo 14 de septiembre a las 14 horas en el Restaurante El Timbal de Sant Jordi. Esta celebración especial incluirá sorteos de regalos para todos los participantes; entrega de lotes de productos a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos y un menú especial diseñado para la ocasión. Como reconocimiento a la fidelidad de los deportistas más comprometidos, aquellos participantes que hayan completado las cuatro pruebas de la liga disfrutarán de la comida como invitados de la organización, un gesto que subraya el espíritu de comunidad que caracteriza a esta competición.

Una cita imprescindible para cerrar una temporada histórica

La cuarta prueba de la Liga Acuatlón 2025 representa mucho más que una competición deportiva. Es la culminación de una temporada que ha demostrado la vitalidad del deporte acuático en Ibiza, el crecimiento de una comunidad deportiva comprometida y la capacidad de la isla para organizar eventos de primer nivel que combinan competición y promoción de la vida saludable.

Este domingo, Cala Sant Vicent se convertirá en el epicentro del acuatlón balear para vivir una jornada que pasará a la historia como el cierre perfecto de la Liga Acuatlón más exitosa de todos los tiempos.