Suspendido el próximo partido liguero del Inter Ibiza

El equipo ibicenco se enfrentaba este fin de semana al Platges de Calvià

Imagen del primer partido del Inter Ibiza / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Jesús Rodríguez

Ibiza

El partido de la jornada 2 del Grupo 11 de Tercera RFEF entre el Platges de Calvià y el Inter Ibiza ha sido suspendido por problemas con los vuelos para el equipo de Carlos Fourcade, que se ha visto obligado a solicitar su aplazamiento a la Federación de Fútbol de las Islas Baleares por la imposibilidad de desplazarse a Palma de Mallorca.

Este encuentro, previsto inicialmente para este fin de semana, se disputará finalmente el miércoles 15 de octubre a las 17.30 horas.

