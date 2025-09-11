Suspendido el próximo partido liguero del Inter Ibiza

El partido de la jornada 2 del Grupo 11 de Tercera RFEF entre el Platges de Calvià y el Inter Ibiza ha sido suspendido por problemas con los vuelos para el equipo de Carlos Fourcade, que se ha visto obligado a solicitar su aplazamiento a la Federación de Fútbol de las Islas Baleares por la imposibilidad de desplazarse a Palma de Mallorca.

Este encuentro, previsto inicialmente para este fin de semana, se disputará finalmente el miércoles 15 de octubre a las 17.30 horas.