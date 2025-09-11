La SD Formentera ya conoce su rival en octavos de final de la Copa RFEF
El equipo de Maikel Romero alcanzó esta ronda tras eliminar a la SD Ibiza en dieciseisavos de final
La SD Formentera se enfrentará en octavos de final de la Copa Federación al Atlètic Lleida en el Estadi Camp d'Esports el próximo 17 de septiembre, en horario por confirmar. El equipo de Maikel Romero, que alcanzó los octavos de final tras eliminar en el partido de dieciseisavos a la SD Ibiza, medirá fuerzas con el conjunto catalán, encasillado en el Grupo 3 de Segunda RFEF.
Será un choque de especial relevancia para los pitiusos, que de ganar estarán a un solo encuentro clasificarse para la fase final de la Copa del Rey, en la que recibirían a un equipo de Primera División.
