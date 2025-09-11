Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La SD Formentera ya conoce su rival en octavos de final de la Copa RFEF

El equipo de Maikel Romero alcanzó esta ronda tras eliminar a la SD Ibiza en dieciseisavos de final

Cartel del partido entre el Atlètic Lleida y la SD Formentera

Cartel del partido entre el Atlètic Lleida y la SD Formentera / Copa RFEF

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

La SD Formentera se enfrentará en octavos de final de la Copa Federación al Atlètic Lleida en el Estadi Camp d'Esports el próximo 17 de septiembre, en horario por confirmar. El equipo de Maikel Romero, que alcanzó los octavos de final tras eliminar en el partido de dieciseisavos a la SD Ibiza, medirá fuerzas con el conjunto catalán, encasillado en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

Será un choque de especial relevancia para los pitiusos, que de ganar estarán a un solo encuentro clasificarse para la fase final de la Copa del Rey, en la que recibirían a un equipo de Primera División.

