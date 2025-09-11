El nuevo Class Bàsquet Sant Antoni se viste de ilusión

La cuenta atrás ha terminado. En Sant Antoni se respira baloncesto, ilusión y ambición. El Class Sant Antoni inicia la temporada 2025-26 con una convicción que resuena en cada rincón de la isla: este es el año en el que el sueño del ascenso a Primera FEB debe hacerse realidad. Tras dos campañas consecutivas quedándose a las puertas de la gloria, el club ha decidido dar un paso adelante con un proyecto renovado desde su base: nueve fichajes, un nuevo entrenador de prestigio internacional y un pabellón en plena transformación.

Nuevo líder en el banquillo

La gran apuesta del club tiene nombre propio: Josep Maria Berrocal. Con una dilatada trayectoria en los mejores banquillos españoles y europeos, Berrocal ha pasado por equipos y proyectos de alto nivel. Su fichaje supone un salto cualitativo no solo en lo deportivo, sino también en lo simbólico: el Sant Antoni se coloca en el mapa atrayendo a un técnico de renombre, capaz de dotar de identidad, disciplina y ambición a un vestuario que busca dar un golpe en la mesa.

El reto inmediato: la Copa de España

Las obras de Sa Pedrera han provocado que el nuevo Class Bàsquet Sant Antoni se estrene a domicilio. La Copa de España será la primera piedra de toque, con tres compromisos de máxima exigencia: el 14 de septiembre contra el Benicarló, el 21 frente al Amics del Bàsquet Castelló y el 26 contra el Mataró, todos ellos fuera de Ibiza.

Lejos de ser una mera competición de preparación, estos partidos servirán como termómetro del nivel real del equipo antes del arranque liguero. Y el destino, caprichoso, ha colocado al Mataró también como primer rival en la liga, el 4 de octubre, otra vez en suelo catalán. Un inicio exigente que obligará a la plantilla a mostrar desde el principio la fortaleza mental y competitiva que se le presupone.

Sa Pedrera: un templo en transformación

Si el proyecto deportivo se refuerza, las infraestructuras no se quedan atrás. Sa Pedrera, el feudo del Sant Antoni, está en obras para convertirse en un pabellón a la altura de la ambición del club. La remodelación permitirá aumentar el aforo, mejorar la experiencia de los espectadores y cumplir con los requisitos exigidos para competir en Primera FEB. Esta reforma va más allá de lo material: representa la metamorfosis de una entidad en gran crecimiento. Sant Antoni quiere crecer, abrir sus puertas a más aficionados, ofrecer un entorno más profesional y ser un referente en el baloncesto nacional.

El primer test: un aviso al futuro

El pasado domingo, con apenas una semana de entrenamientos, el Sant Antoni ofreció sus primeras señales de vida en un amistoso contra el Palmer Basket, un rival de Primera FEB. La derrota por 100-89 dejó en segundo plano el marcador: lo importante fue la imagen. Pese a no contar con tres de sus hombres más importantes —Greg Gantt, Jef Solarin y Javi Rodríguez—, el equipo compitió con energía, carácter y descaro ante un rival de una categoría superior. Ese encuentro dejó claro que el potencial del nuevo Sant Antoni es enorme y que, con tiempo y trabajo, puede convertirse en un conjunto temible.

La gran cita: presentación oficial en Ca na Palava

Mañana, en Ca na Palava, el proyecto 2025-26 se presentará oficialmente a los medios de comunicación. Será el escaparate perfecto para mostrar la nueva plantilla, dar a conocer a los nueve fichajes y escuchar por primera vez a Berrocal como técnico del equipo ibicenco. La expectación es máxima: el Sant Antoni quiere enviar un mensaje claro de profesionalidad, seriedad y ambición de cara a un curso que puede marcar un antes y un después en la entidad portmanyina.

Un proyecto que trasciende el deporte

El sueño del ascenso no es solo una meta deportiva: es también un reto colectivo. El club quiere convertirse en un motor de ilusión para Sant Antoni y para toda Ibiza. La remodelación de Sa Pedrera, la llegada de un entrenador de renombre, la confección de una plantilla competitiva y la apuesta firme por crecer son señales inequívocas de que el baloncesto pitiuso está preparado para reclamar su lugar en el panorama nacional. El equipo no solo jugará por sí mismo, sino por una isla entera que ve en cada partido un motivo de orgullo. La ambición es compartida: directiva, jugadores, cuerpo técnico y aficionados miran en la misma dirección.

El camino hacia la gloria

La temporada será larga, exigente y plagada de obstáculos. Rivales duros, viajes complicados y la presión de estar siempre entre los favoritos pondrán a prueba la resistencia del Class Sant Antoni. Pero el club llega a la cita preparado, con una estructura reforzada y la convicción de que el sueño del ascenso está más cerca que nunca. El balón comenzará a botar en cuestión de días. Y cuando lo haga, el Class Sant Antoni no solo jugará partidos: luchará por un sueño que late en cada rincón de Sa Pedrera y en cada corazón que vibra con el baloncesto en la isla.

La misión está clara. El camino, trazado. El destino, ambicioso. El Class Sant Antoni quiere estar en Primera FEB. Y esta vez, no piensa dejarlo escapar.