Una gran estrella de la NBA entrena en la pista del Cric Ses Salines

Jimmy Butler, escolta de los Golden State Warriors, ha estado entrenando este jueves por la mañana en la pista del Cric Ses Salines, según anunció el club a través de sus redes sociales. Butler, una de las mayores figuras de la NBA, ha aprovechado sus vacaciones en Ibiza para ponerse a punto de cara al inicio liguero, que para su equipo tendrá lugar el 6 de octubre en el derbi californiano ante Los Ángeles Lakers.

El jugador norteamericano, que se proclamó campeón con la Selección de USA en los Juegos Olímpicos de 2016, ha estado cuatro veces nominado en el tercer mejor quinteto de la NBA, una vez en el segundo mejor quinteto, ha sido seleccionado seis veces para el All-Star y fue proclamado como MVP de las Finales de la Conferencia Este en el año 2023. Además, fue el jugador que más mejoró de la liga en el año 2015 y ha estado cinco veces en el segundo mejor quinteto de la mejor liga del mundo.