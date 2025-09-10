Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La SD Formentera se lleva el derbi pitiuso de la Copa RFEF

Los de Maikel Romero vencieron en penaltis gracias a una gran actuación de su portero Julen

Julen Fernández, el héroe local, detiene un balón en el partido ante la SD Ibiza

Julen Fernández, el héroe local, detiene un balón en el partido ante la SD Ibiza / SD Formentera

Jesús Rodríguez

Ibiza

La SD Formentera se impuso contra todo pronóstico a la SD Ibiza en los penaltis del partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Federación, disputado este miércoles en el Municipal de Sant Francesc, que terminó con empate a 0. El equipo de Maikel Romero contó con una actuación sublime de su portero, Julen Fernández, que detuvo dos penas máximas.

El encuentro contó con la presencia de Jordi Horrach, presidente de la Federación de Fútbol de les Illes Balears, que entregó una camiseta de la Selección Balear a ambos clubes antes del choque. Si los formenterenses alcanzan las semifinales de la Copa RFEF tendrán el premio de clasificarse para la fase final de la Copa del Rey, en la que recibirán en su feudo a un equipo de Primera División

