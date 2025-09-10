Sant Josep presenta el nuevo césped artificial del campo municipal

El Ayuntamiento de Sant Josep ha celebrado este miércoles la jornada de presentación del nuevo césped artificial del campo municipal de Sant Josep, donde se han dado a conocer las características técnicas y los detalles del proyecto de renovación recientemente llevado a cabo. Esta renovación supone una apuesta por la sostenibilidad y la innovación en la creación de espacios deportivos más respetuosos con el medioambiente, además de anticiparse a la normativa europea que, a partir del 2028, obligará a suprimir los microplásticos de los campos deportivos.

En este sentido, Xicu Ribas, concejal de Deportes de Sant Josep, ha destacado la importancia de la nueva instalación. «Hoy presentamos no solo el futuro del césped artificial, sino el presente. Esta es la mejor apuesta de sostenibilidad en un campo de futbol en Ibiza», ha señalado Ribas.

Esta jornada de presentación ha contado también con la participación de Ricardo Lezcano, directo comercial de OPSA. «En estas jornadas no reunimos con el club, los entrenadores y todos los usuarios del campo para explicarles la experiencia que otros clubs de élite, tanto a nivel nacional como internacional, ya han tenido con este nuevo sistema. Queremos que comprendan las sanciones que experimentarán y los grandes avances que aporta, no solo desde el punto de vista deportivo sino también desde una perspectiva técnica y de sostenibilidad», ha asegurado Lezcano, añadiendo que la durabilidad de este tipo de césped es de hasta un 30% superior a los otros sistemas tradicionales, con la cual cosa se garantiza una larga vida útil del campo, sin comprometer la calidad ni la seguridad.

Sistema innovador

El sistema PURE PT de GreenField, implementado por OPSA, es una solución innovadora que redefine los estándares del césped artificial. A diferencia de los sistemas tradicionales que requieren rellenos como arena o caucho, el PURE PT elimina completamente la necesidad de este entorno más limpio y sostenibilidad. La tecnología usada permite un mantenimiento reducido, haciendo que favorecen su durabilidad y funcionalidad a largo plazo, a la vez que asegura una superficie ideal para la práctica deportiva.

La fiabilidad y el rendimiento del sistema PURE PT han sido probados en varios clubs de fútbol de élite, como el Arsenal FC, el PSV Eindhoven y el Real Valladolid. Estos campos de alto nivel han integrado con éxito la tecnología, destacando su capacidad para proporcionar una superficie segura y de gran rendimiento para los deportistas.

Esta renovación del Campo Municipal de Sant Josep forma parte de una estrategia más amplia para la mejora y modernización de las infraestructuras municipales, favoreciendo la práctica deportiva de calidad para todos los usuarios.