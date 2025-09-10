El equipo femenino Piñero-Durotec estará presente en la 22ª edición de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

El equipo femenino Piñero-Durotec volverá a estar presente en la prestigiosa Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo los próximos 3, 4 y 5 de octubre, en una edición que apuesta más que nunca por «rodar en familia». La organización de la Vuelta ha reafirmado este 2025 su compromiso con el impulso al ciclismo femenino, anunciando la participación de varios equipos y consolidando su objetivo de «dar mayor visibilidad a la mujer en el deporte». En este contexto, la presencia del Piñero-Durotec cobra aún más relevancia como parte de ese esfuerzo colectivo por seguir abriendo camino.

Tras una temporada brillante, las corredoras del equipo llegan a Ibiza con ilusión, fuerza y ambición:

Almudena Vargas: 2ª en el Campeonato de la Región de Murcia (ruta y contrarreloj).

Valeria Semyzenko: 3ª en el Campeonato de Valencia de contrarreloj.

Alba Herrero: 2ª en el Campeonato de Valencia de contrarreloj, 8ª en la Vuelta a Castilla-La Mancha y vencedora de la Challenge de Valencia.

Ángela Fernández: campeona de la Región de Murcia (ruta y contrarreloj).

Leti Martín: 2ª en el Campeonato de Andalucía de ruta.

En la pasada edición, el Piñero-Durotec logró acabar entre los tres primeros en la categoría sub-23 femenina, y este año regresa con más experiencia y motivación, preparado para luchar por los mejores puestos y disfrutar de los espectaculares recorridos que ofrece la isla. La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo es «mucho más que una prueba deportiva: es un evento que aúna ciclismo, turismo, convivencia y valores, siendo el escenario perfecto para que el ciclismo femenino siga creciendo y ganando el espacio que merece».

«Para nosotras es un orgullo volver a la Vuelta a Ibiza. La edición pasada conseguimos un tercer puesto en sub-23 y este año llegamos aún más fuertes, con ganas de competir, pero también de disfrutar del ambiente y los espectaculares recorridos. Queremos agradecer a la organización por su apuesta por el ciclismo femenino, porque cada vez más mujeres podemos vivir estas experiencias y demostrar nuestro nivel sobre la bicicleta. Estamos muy ilusionadas y deseando dejar al equipo Piñero-Durotec en lo más alto», aseguran desde el equipo.