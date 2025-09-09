El Trofeo de BTT Festes de Sant Bartomeu de Ibiza ya tiene vencedores

La montaña de Sa Talaia de Sant Antoni volvió a convertirse el pasado sábado en el singular escenario del ciclismo de montaña pitiuso con la celebración del BTT Festes de Sant Bartomeu, una prueba de 21 kilómetros, organizada por el CC Sant Antoni, que congregó a numerosos bikers locales en un recorrido exigente y de gran belleza natural. La carrera discurrió por los alrededores de Sant Antoni en un circuito que tenía diferentes secciones, 'single-track', bajadas técnicas, 'rock-garden' y tramos de pista y por zonas de bosque.

El gran protagonista de la jornada fue Álvaro Andrade (Constr. Ibiza SXXI-Miró), que se proclamó vencedor absoluto con un tiempo de 1:06:00, imponiendo un fuerte ritmo desde los primeros compases. Le acompañaron en el podio de la general absoluta el joven Xicu Ferrer (Cloot Factory Team), que fue segundo y además primer Sub23, a un minuto de distancia del campeón, y Óscar Reyes (Portinatx Terrenauto Tras), tercero y mejor clasificado en la categoría Élite.

En el apartado femenino, la victoria fue para la junior Martina Tur (Constr. Ibiza SXXI-Miró), que completó una brillante actuación con un tiempo de 1:12:25. El podio lo completaron Sara Enrique (Calconassos Ibiza CC), primera en Femenino Máster 40, y la cadete Jana Tur (Constr. Ibiza SXXI-Miró), vencedora en su categoría.

Las clasificaciones por categorías dejaron también nombres propios destacados. En Máster 30, el triunfo fue para el propio Andrade, mientras que en Máster 40 se impuso Jordi Cardona (Es Vedrà Grup Esportiu). Entre los Máster 50, el más rápido fue Diego Martínez (Constr. Ibiza SXXI-Miró), y en Máster 60 se alzó con la victoria Luis Miguel Marty (Master Team Club Esportiu).

La cantera también tuvo protagonismo con el triunfo del cadete Marc Serra (Master Team Club Esportiu) y del junior Dylan Boned (Master Team Club Esportiu).