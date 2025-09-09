Un líder con acento caboverdiano

La UD Ibiza ha arrancado la temporada en el Grupo 2 de Primera RFEF con paso firme y resultados inmejorables. El conjunto celeste se ha situado en lo más alto de la clasificación tras sumar seis puntos en las dos primeras jornadas, con victorias por idéntico marcador (2-1) frente al Sevilla Atlético y el Hércules de Alicante. Dos triunfos que, más allá de consolidar un inicio soñado, tienen un nombre propio: Bebé, el caboverdiano que ha revolucionado al equipo con su talento y determinación.

Los números hablan por sí solos. El atacante ha firmado dos goles de bella factura y ha repartido una asistencia que permitió a Álex Gallar abrir el marcador el pasado sábado en Can Misses. Con su golpeo poderoso y su capacidad para decidir partidos, el exinternacional luso-caboverdiano se ha convertido en el faro de un Ibiza que, pese a las dudas en el juego, se mantiene invicto.

El primer aviso llegó en el debut liguero frente al filial sevillista. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Bebé sorprendió a todos con un lanzamiento de falta directa que ya se ha ganado un puesto entre los mejores tantos de la temporada. A partir de ahí, sin embargo, el equipo de Paco Jémez se vio sometido por el empuje y frescura del conjunto andaluz, que dominó buena parte del encuentro. El tanto inicial, sumado a la eficacia en el tramo final, bastó para sumar los tres primeros puntos de la temporada.

El guion se repitió en la segunda jornada, esta vez en Can Misses y ante un Hércules que demostró su potencial como candidato al ascenso. Los alicantinos llevaron el peso del partido en la segunda mitad, pero previamente había aparecido Bebé para marcar las diferencias. Su asistencia a Gallar abrió el camino, y después firmó otro tanto que desató la euforia en la grada ibicenca. Aunque el Hércules recortó distancias y puso en aprietos a los celestes, el marcador ya no se movió y el Ibiza amarró una victoria tan sufrida como valiosa.

Más allá de los resultados, las sensaciones del equipo no han convencido al cuerpo técnico. De ahí que exista una ‘Bebédependencia’ que podría ser preocupante si al veterano extremo le sobrevienen los problemas físicos, como sucedió nada más arrancar la segunda mitad ante el Hércules. Fue sustituido con molestias en los ‘isquios’ aunque, según dijo el técnico, no parece revestir gravedad.

Paco Jémez, siempre exigente, se ha mostrado autocrítico en sus comparecencias tras los dos primeros encuentros. El preparador canario ha reconocido que el juego carece de identidad, que el equipo aún no sabe defenderse con balón y que se encuentra lejos de la versión que pretende imponer. «Hemos ganado, sí, pero todavía no somos un equipo reconocible», subrayó tras el triunfo frente al Hércules.

Ese nivel de exigencia es también un mensaje directo al vestuario. Jémez ha repetido once en las dos primeras jornadas, dejando claro a los suplentes que deberán elevar su nivel si quieren tener protagonismo. La competencia interna se antoja clave en un curso largo y exigente, en el que la UD Ibiza aspira a regresar al fútbol profesional.

Goles 'virales'

Los goles de Bebé han eclipsado, de momento, las carencias colectivas. Su capacidad para decidir partidos con acciones individuales de enorme calidad ha convertido al atacante en el principal reclamo del equipo. Sus dianas se han vuelto virales en las redes sociales, alimentando la ilusión de una afición que sueña con un año grande. Sin embargo, hasta el propio protagonista sabe que la dependencia en exceso de su inspiración no es sostenible a largo plazo.

El calendario pone ahora a prueba al conjunto celeste con un reto de altura. El próximo fin de semana, el cuadro celeste visitará al Marbella (sábado, 16,15 horas), uno de los rivales llamados a pelear por el ‘play-off’ de ascenso. Será una buena vara de medir para comprobar si el equipo ha aprendido la lección de estas dos primeras jornadas y logra imponer su autoridad más allá de los destellos de Bebé.

Por ahora, lo cierto es que el líder tiene acento caboverdiano. Al ritmo de Bebé, la UD Ibiza sonríe desde lo más alto de la tabla y mantiene intacta la ilusión de un proyecto que quiere volver a ser protagonista en el fútbol español.