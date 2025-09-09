El HC Eivissa inicia en Soria su sexto desafío en la División de Honor Plata

El balón echa a rodar este sábado (18 horas, pabellón San Andrés) para el Trasmapi Gobycar & Citubo HC Ibiza, que comienza su sexta andadura en una nueva temporada de División de Honor Plata masculina, ya sin el paraguas y los colores de la UD Ibiza tras finalizar su vinculación. El conjunto naranja visita la cancha del BM Soria, un recién ascendido que, pese a su debut en la categoría, se presenta como un rival de gran exigencia, reforzado con juventud, calidad y mucha ilusión.

El técnico del cuadro ibicenco, Eugenio Tilves, se mostró cauto en la previa y advirtió de la dificultad del estreno: «Nos enfrentamos a un equipo que, aunque acaba de ascender, ya tenía un buen bloque el año pasado y se ha reforzado muy bien. Cuentan con jugadores jóvenes y con talento, con mucho gol, y han demostrado en pretemporada que son capaces de competir incluso con equipos de Asobal. Han ganado en Aranda de Duero, lo que habla del nivel que tienen. Además, juegan en casa, con su afición, y eso lo hace todavía más complicado».

Tilves reconoció que quizá no sea «el mejor partido para empezar» por tener que jugar a domicilio, pero subrayó que el equipo llega preparado tras semanas intensas de trabajo: «Queremos competir, queremos estar arriba y demostrar desde el principio que este grupo tiene ambición. La pretemporada ha sido corta, con pocos partidos, pero la dinámica ha sido buena y tenemos que trasladar esas sensaciones a la competición oficial».

El Trasmapi Gobycar & Citubo HC Ibiza afronta el inicio liguero después de haber disputado tres encuentros de preparación, todos ellos saldados con victoria.

BM Servigroup Benidorm (DH Plata, recién descendido de Asobal): primer test superado en una pista complicada. A pesar de las bajas y con varios juveniles, los de Tilves firmaron un triunfo trabajado (28-29) gracias a una defensa sólida y rápidas transiciones.

Handbol Mallorca (1ª Nacional, Trofeu Illes Balears): segundo ensayo con victoria por 25-29 en Inca. Buenas rotaciones y reparto de minutos que sirvieron para afianzar conceptos y dar confianza al grupo.

BM Alcobendas (División de Honor Plata): último partido antes de la Liga, con triunfo por 23-27 en Madrid. Una segunda parte notable permitió a los ibicencos remontar tras un viaje complicado, con protagonismo para jugadores que no habían tenido minutos en choques anteriores.

Más allá de los resultados, que en pretemporada son anecdóticos, el cuerpo técnico destaca la progresión del equipo y la implicación de todos los integrantes de la plantilla.

Plantilla renovada y ambiciosa

El club ha confeccionado una plantilla equilibrada y ambiciosa para el curso 2025-26. Bajo la dirección de Eugenio Tilves y Hugo Suárez, el grupo cuenta con incorporaciones ilusionantes como Fer González, Juan Montoto, David Martínez, Marc Ferré, Biel Valera, Marc Vega, Santiago Canepa y Karlos Rubio, que durante el periodo de preparación han podido adaptarse al estilo de juego de los ‘guerreros’ naranjas.

A ellos se suman los jugadores renovados de la pasada campaña, lo que garantiza continuidad y experiencia dentro del proyecto.

Con todo listo, el HC Ibiza afronta un inicio exigente en Soria, donde tratará de sumar los dos primeros puntos de la temporada para empezar con confianza. No será sencillo ante un rival envalentonado por su ascenso, pero el bloque ibicenco confía en su trabajo defensivo, en la frescura de sus fichajes y en la experiencia de su plantilla para competir desde el primer minuto.

La cita está marcada en rojo: sábado, 18 horas, en el pabellón San Andrés de Soria. La ilusión de toda una temporada comienza allí, con el objetivo de volver a hacer vibrar a la afición ibicenca.