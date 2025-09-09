Fútbol
Formentera y SD Ibiza buscan los octavos de la Copa RFEF
Derbi pitiuso para seguir soñando con disputar la Copa del Rey
REDACCIÓN
La SD Formentera recibe este miércoles a la SD Ibiza en el Municipal de Sant Francesc (19 horas), en un duelo a partido único correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa RFEF.
El azar quiso que ambos representantes pitiusos se midan en un derbi que promete intensidad, con el atractivo añadido de lo que hay en juego: un billete para seguir avanzando en una competición cuyo gran premio está en las semifinales. Los cuatro equipos que alcancen dicha ronda se asegurarán una plaza en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que se medirán como locales ante un conjunto de Primera División.
La Copa RFEF cuenta esta temporada con 32 participantes, divididos en cuatro cuadros geográficos. Entre ellos figuran cinco clubes de Segunda RFEF, siete de Tercera RFEF y veinte que lograron superar las fases autonómicas.
