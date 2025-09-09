Acento ibicenco en el 61º Gran Día de la Vela de Palma

Marina Ibiza ha acompañado al equipo del Club Náutico Ibiza en el prestigioso 61º Gran Día de la Vela, el Trofeo Bufete Frau, celebrado en la Bahía de Palma entre el 23 y el 31 de agosto y organizado por el Club Náutico S’Arenal.

El Gran Día de la Vela, considerado una cita imprescindible en el calendario náutico balear, combina deporte y espíritu social en un entorno único, que ha celebrado su sexagésima primera edición con pruebas para las clases Optimist, 420, ILCA 4, Open IQ Foil, Techno 293, Formula Windsurf y Musto Skiff, y que reunió a cerca de 600 embarcaciones compitiendo en la Bahía de Palma.

En esta edición, que ha reunido a más de 500 regatistas de diferentes modalidades, el Club Náutico Ibiza desplazó a veinte jóvenes competidores de las clases Optimist e ILCA4, quienes compitieron con entusiasmo y gran nivel en un evento en la Bahía de Palma, que es ya un referente en Baleares.

La clase Optimist Sub 11 fue la primera en entrar en escena, con nueve pruebas programadas los días 23, 24 y 25 de agosto. El Club Náutico Ibiza contó con cuatro representantes: Akira Santo, Miachel Delogu, Eric Torres y Sofía Donati, que compitieron en una flota con 60 inscritos.

En Optimist Sub 13 y Optimist Sub 16, el Club Náutico Ibiza desplazó a doce deportistas: Ian Maurovich, Lamis Casco, Luay Casco, Valentina Pomo, Nikola Donati, Micaela Delgado, Karla Cruz, Iris Cardona, Julen Silvera, Jiahong Chen y Gerard Ribas.

En ILCA 4, los representantes fueron Marc Tur, Alejandra Lloyd, Carlota Mediero y Romeo Pomo. Para estas clases, la competición se celebró del 28 al 31 de agosto.

Según Marina Ibiza en un comunicado, participar en este tipo de eventos supone apoyar a la cantera de regatistas de la vela y a las nuevas generaciones, respaldando a jóvenes que son el futuro de la náutica en la isla.

"Para nosotros es un orgullo ver a los chicos y chicas de Ibiza compitiendo a este nivel y representando a la isla en una regata tan emblemática. Marina Ibiza quiere estar siempre al lado del deporte base y de los proyectos que hacen crecer la cultura del mar en nuestra comunidad", destaca Dani Marí, gerente de Marina Ibiza.

Con este apoyo, Marina Ibiza reafirma su papel tanto como referente en el sector náutico internacional, como espacio comprometido con la formación, el deporte y los valores que transmite la vela.