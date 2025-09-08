Toni Vingut, tercero en el Rally Cierzo Ejército de Tierra del Campeonato de España

El piloto ibicenco Toni Vingut, integrante del MotoClub Formentera i Eivissa, firmó una destacada actuación este fin de semana en el Rally Cierzo Ejército de Tierra, prueba puntuable para el Campeonato de España de Rally Raid que se disputó en Zaragoza con más de 130 vehículos inscritos entre motos, quads y coches.

El objetivo del deportista pitiuso era acumular experiencia y entrenar la navegación con roadbook, en su preparación para el Rally Dakar 2026. Y cumplió con nota: Vingut logró la tercera posición en la categoría de Quad Roadbook y un meritorio 11º puesto en la clasificación scratch de motos y quads.

La competición arrancó el viernes con una etapa prólogo en las inmediaciones del centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza, donde el ibicenco obtuvo la 12ª posición scratch, lo que le permitió salir el sábado en una posición adelantada y evitar en gran medida el polvo de otros participantes. Posteriormente, los equipos fueron presentados de forma oficial en la Plaza del Pilar.

El grueso del rally se desarrolló el sábado, con dos pasadas a un recorrido de 165 kilómetros cronometrados —330 en total— en plena estepa aragonesa, incluyendo zonas habituales de los Monegros. Al no estar el recorrido marcado, los pilotos debían orientarse únicamente con el libro de ruta, al más puro estilo Dakar.

Tras cruzar la meta, Vingut valoró muy positivamente la experiencia:

“Ha sido una muy buena oportunidad de practicar la navegación de cara a mi preparación para el próximo Dakar. Hemos corrido por un terreno con una tierra muy polvorienta, incluso con fez fez, lo que complicaba mucho la visibilidad y los adelantamientos. Gracias al buen tiempo en la prólogo salí en una posición adelantada, aunque en un tramo estuve muchos kilómetros detrás de una moto sin poder acercarme para adelantarla, perdiendo tiempo. El recorrido me gustó mucho, era rápido, con pocas piedras, lo que reducía el riesgo de pinchazos, aunque también muy técnico por los regueros de agua”.

El próximo compromiso del Campeonato de España de Rally Raid será en Cuenca, los días 3 y 4 de octubre, donde el piloto del Moto Club Formentera i Eivissa espera volver a estar en la línea de salida para seguir acumulando kilómetros de cara al gran reto de 2026.