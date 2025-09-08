El piloto de Ibiza Alejandro Prats, campeón de Europa en GP2 y subcampeón en GP4 de motonáutica

El piloto ibicenco Alejandro Prats Palau ha firmado una temporada para enmarcar en el Campeonato de Europa de Motonáutica 2025. El joven deportista de Sant Antoni de Portmany, único representante español en la competición, ha completado un año brillante tras la disputa de las cuatro pruebas que componían el calendario: Polonia, Portugal, Hungría y Francia.

El pasado fin de semana, en el Gran Premio de Vichy (Francia), Prats volvió a demostrar su talento y carácter competitivo. En una cita marcada por el altísimo nivel de los rivales, el ibicenco no se arrugó y peleó hasta la última curva, logrando una segunda posición en la categoría GP4 y un tercer puesto en GP2. Estos resultados fueron decisivos para proclamarse subcampeón de Europa en GP4 y, además, campeón continental en GP2.

Este título adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que 2025 era el primer año en el que Alejandro competía en GP2 a nivel internacional. El objetivo inicial era adquirir experiencia en la categoría, pero su constancia, capacidad de respuesta bajo presión y enorme esfuerzo le han llevado a conquistar el campeonato, mostrando una madurez sorprendente para sus apenas 23 años.

“Ha sido un camino duro, con mucha dedicación y sacrificio, pero la recompensa ha llegado”, señaló el piloto, que no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los que han hecho posible este éxito. En sus palabras, tuvo un recuerdo especial para la Federación Española de Motonáutica, su equipo Pacutos Team, los mecánicos que “dan el máximo en cada carrera” y su familia, que le acompaña en cada desplazamiento.

Asimismo, subrayó el papel fundamental de sus patrocinadores —Ibiza Travel, O Beach Ibiza, Palladium Group y Vibra Hotels— cuyo apoyo económico ha sido clave para que pudiera disputar el campeonato. “Sin ellos, todo esto sería imposible”, recalcó el flamante campeón europeo.

Con esta gesta, Alejandro Prats consolida su nombre entre los grandes talentos emergentes de la motonáutica internacional y abre la puerta a un futuro prometedor en el que Ibiza vuelve a situarse en el mapa del deporte mundial.