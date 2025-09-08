El equipo femenino del Club Náutico Ibiza brilla en el 40º Trofeo Príncipe de Asturias

El equipo femenino del Club Náutico Ibiza ha firmado una brillante actuación en el prestigioso 40º Trofeo Príncipe de Asturias, disputado en aguas de Baiona (Galicia) bajo la organización del Monte Real Club de Yates. En su primera participación en esta cita, las regatistas ibicencas lograron una meritoria segunda posición en el Trofeo Gestilar Ladies Cup, después de un emocionante desenlace.

El conjunto estuvo integrado por Maura Ramón, Elisenda Torres, Esther Terrasa y Agnès Torres, acompañadas por María Palou (Club Náutico Santa Eulalia) y Cati Havenga (Real Club Náutico de Palma). Todas ellas defendieron los colores de la Federación Balear de Vela y cumplieron con creces el objetivo marcado: subirse al podio de una de las competiciones más prestigiosas del calendario nacional.

De menos a más en un trofeo exigente

La regata se disputó entre el 5 y el 7 de septiembre y constó de ocho pruebas. El viento y el estado de la mar fueron determinantes a lo largo del campeonato. El viernes, con una brisa de 7 a 8 nudos, se celebraron las dos primeras mangas. El sábado resultó la jornada más dura, con un suroeste de entre 17 y 24 nudos que puso a prueba a toda la flota y obligó a las tripulaciones a exprimir al máximo su preparación en tres mangas decisivas.

El domingo, las ibicencas partían desde la quinta posición provisional, pero firmaron una gran remontada en las últimas tres pruebas con un viento más ligero, de 7 a 9 nudos, que favoreció su progresión. Finalmente, sumaron 21 puntos y escalaron hasta el segundo puesto del podio.

El triunfo fue para el Real Club Náutico de La Coruña, capitaneado por la campeona olímpica Sofía Toro, cuyo barco —con dos oros de Londres a bordo— se mostró intratable con seis victorias parciales y un total de 9 puntos. El tercer peldaño lo ocuparon las regatistas tinerfeñas lideradas por Alicia Cebrián, con 22 puntos.

Una preparación clave y apoyos fundamentales

El éxito del equipo ibicenco no se entiende sin la preparación previa llevada a cabo este verano a bordo del “El Gaitero Espada 0”, embarcación cedida por Vicente Amengual y Alicia Magistris, que permitió a las regatistas afinar su puesta a punto de cara a la cita gallega.

Asimismo, la participación fue posible gracias al respaldo institucional y privado del Consell Insular d’Eivissa, el Ayuntamiento de Ibiza, Can Fred y Náutica Ereso, además de la invitación del Monte Real Club de Yates de Baiona, que volvió a demostrar su capacidad organizativa en una competición de primer nivel.

Con este subcampeonato, las regatistas del Club Náutico Ibiza refuerzan su papel en el panorama nacional de la vela femenina y demuestran que la cantera pitiusa está preparada para competir de tú a tú con las mejores.