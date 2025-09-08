Elías Escandell acaricia el podio en la última cita del Europeo de motocross en Turquía

El piloto pitiuso Elías Escandell volvió a demostrar este fin de semana que está plenamente recuperado de la lesión que le apartó de gran parte de la temporada. El corredor del Motoclub Formentera i Eivissa disputó en Afyonkarahisar (Turquía) la 12ª y última prueba del Campeonato de Europa de motocross, en la que volvió a dejar patente su calidad y su enorme proyección de cara a 2026.

Escandell llegaba a la cita turca sin opciones de clasificación en la general, pero con la motivación de medir su nivel frente a los mejores pilotos del continente. Y lo hizo con nota. En los entrenamientos cronometrados ya dio un golpe sobre la mesa al firmar el segundo mejor tiempo, únicamente superado por el campeón europeo Janis Martins Reisulis. Una actuación que le aseguraba una posición privilegiada en la parrilla de salida.

En la primera manga, disputada el sábado, el ibicenco tuvo que sobreponerse a una salida complicada que le relegó a la décima plaza en la primera vuelta. Lejos de rendirse, inició una espectacular remontada que le llevó a situarse quinto en apenas cuatro giros. Con un ritmo demoledor, continuó escalando posiciones hasta cruzar la meta en un brillante tercer puesto, luchando de tú a tú con los favoritos al título.

La segunda manga, celebrada el domingo, dejó un sabor agridulce. Escandell salió muy fuerte, se colocó cuarto y llegó a pelear con los pilotos de cabeza. Sin embargo, a siete vueltas del final sufrió una aparatosa caída en la que se golpeó con dureza en el pecho, quedándose momentáneamente sin respiración. El susto obligó al abandono, aunque por fortuna las consecuencias quedaron en simples contusiones.

“Ha sido una prueba muy positiva, porque he podido demostrar que ya estoy prácticamente recuperado de mi lesión y vuelvo a estar a un nivel muy competitivo. Nos vamos con un sabor agridulce porque acariciamos el podio final, pero estoy convencido de que en 2026 podremos luchar por las posiciones de cabeza”, valoró el propio piloto.

Con la cita de Turquía se cierra una temporada 2025 marcada por la lesión que condicionó su rendimiento, pero también por el regreso de un Escandell que ha dejado claro que tiene ritmo y nivel para estar entre los mejores del campeonato europeo. El joven talento ibicenco todavía no tiene definido su futuro para 2026, aunque dispone de varias ofertas que estudiará en las próximas semanas.

De momento, Escandell seguirá compitiendo en las dos pruebas que restan del Campeonato de España de motocross antes de dar por finalizado el curso. Desde el Motoclub Formentera i Eivissa han querido felicitarle por “su esfuerzo, dedicación y capacidad de superación”, convencidos de que el próximo año podrá disponer de una moto competitiva para luchar por el título continental e, incluso, debutar en alguna prueba del Mundial.