Bronce mundial para el Ibiza Beach Tennis en Italia

El Ibiza Beach Tennis ha firmado este fin de semana una página histórica en el tenis playa internacional. El club pitiuso brilló en los Campeonatos del Mundo disputados en Cesenático (Italia), donde logró un bronce mundial en la categoría +40 gracias a la extraordinaria actuación de Guille Vallmitjana y Sebas Insua.

La pareja ibicenca cuajó un recorrido épico, eliminando en dieciseisavos a los número 2 del mundo y campeones de 2024, Montanari/Mondelli (9-6). Antes habían superado en treintaidosavos a una dupla lituana (9-5) y en octavos a Posner/Marighela (9-2). Ya en cuartos se impusieron a Franci/Costa (9-6), plantándose en unas semifinales vibrantes que se resolvieron por la mínima (8-9) ante los rusos Zaychenko/Zaychenko.

El éxito del club no se limitó a la categoría senior. Siete representantes del Ibiza Beach Tennis defendieron el escudo en distintas modalidades, dejando grandes sensaciones de futuro: Thiara Vallmitjana (Sub14) alcanzó los cuartos de final tanto en femenino, junto a Marina García (cayendo ante las rusas Oshkina/Samarina, finalistas), como en mixto, haciendo dupla con Néstor Santana.

Aysha Solís (Sub16) mostró carácter y proyección en cada partido pese a su juventud. Y en Sub12, Tim Vallmitjana y Álvaro Costa se estrenaron con victoria en octavos y alcanzaron cuartos frente a los número 1 italianos, Marcone/Fantonioli, con apenas 10 y 11 años. También en Sub12, Uthai Insua, formando pareja con un compañero japonés, se metió en cuartos con solo 10 años.

La próxima cita ya está marcada en rojo en el calendario: el Europeo por selecciones en Grecia (20-23 de septiembre), donde Thiara Vallmitjana representará a España en categoría Sub14.