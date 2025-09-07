El sueño copero del FC Luchador termina en pesadilla

Se acabó el sueño copero para el FC Luchador. El equipo ibicenco claudicó este domingo en la final de la Copa Illes Balears en Mallorca ante el CD Sant Jordi, que jugará la fase previa de la Copa del Rey, el partido que tiene el premio de enfrentarse a un equipo de Primera División en la competición copera.

El partido se puso cuesta arriba desde el inicio para los pitiusos, ya que el conjunto mallorquín se adelantó en el marcador en el minuto 6. El gol dejó en shock a los de Sant Antoni, que vieron como su rival ponía tierra de por medio al cuarto de hora de encuentro anotando el 2-0.

Dos mazazos para un Luchador que se fue con todo al ataque para intentar anotar un gol y recortar distancias antes del descanso, con los riesgos que ello conllevaba al dejar espacios defensivos con tanto partido por delante. Algo que aprovechó el conjunto local en el 28 para poner el tercero en el marcador a la salida de un córner y dejar el encuentro visto para sentencia. Mucho castigo para el Luchador, que pagó con creces su mal inicio de partido.

El CD Sant Jordi bajó la intensidad tras el tercer gol, consciente del botín que tenía entre manos. El equipo local se dedicó a contemporizar el juego y dejar que los minutos pasasen para que llegase el descanso, mientras que los ibicencos intentaron por todos medios anotar un gol que les metiese en el partido antes del paso por vestuarios.

Al descanso se llegó con resultado de 3-0, con un Sant Jordi que golpeó dos veces en el primer cuarto de hora para dejar noqueado a un Luchador que no se encontró cómodo en ningún momento sobre el terreno de juego y que no consiguió crear peligro sobre el área rival. El Sant Jordi había sido amo y señor del partido durante los primeros 45 minutos y se llevó al descanso una ventaja totalmente merecida.

Mejora ibicenca en el segundo tiempo

El segundo acto comenzó con el Luchador volcado en ataque y el Sant Jordi mucho más conservador. Olawale estuvo a punto de recortar distancias a los tres minutos de juego, pero su manso remate fue repelido in extremis por un defensor mallorquín. Los ibicencos lo intentaron por todos medios y arrinconaron a su rival, que no conseguía salir de su campo pero que era consciente de que el tiempo jugaba a su favor.

En el 65’, el Sant Jordi dilapidó todas las esperanzas ibicencas a la salida de un córner en su primera llegada en el segundo acto, que anotó el cuarto para matar el partido y dejar sin opciones al Luchador. Los insulares no se rindieron y se fueron arriba con todo a por el gol del honor, pero el Sant Jordi, que solo se dedicó a defender y hacer sangre a la contra en la segunda mitad, se encontraba muy cómodo aguantando atrás con todos sus jugadores en bloque bajo.

El partido finalizó con resultado de 4-0 para un Sant Jordi que se fraguó la victoria tras unos primeros 30 minutos mágicos en los que dilapidaron todas las opciones de un Luchador que se quedó sin el sueño de disputar la fase previa de la Copa del Rey.