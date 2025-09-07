La Peña se estrena con épica y tablas en el derbi entre Inter Ibiza y SD Formentera

La Peña Deportiva está de dulce. El conjunto de la Villa del Río ganó este domingo en la primera jornada de Tercera RFEF ante un recién ascendido Rotlet Molinar en un partido que se le puso muy cuesta arriba a los de Garrido tras dos expulsiones y una lesión después de todos los cambios ya hechos.

Los primeros 45 minutos en el Municipal acabaron en tablas a pesar de las numerosas ocasiones de los peñistas. El tanto local lo firmó el central Julen tras un buen saque de esquina sacado por Nico. La única ocasión de los mallorquines en la primera mitad acabó en gol al borde del descanso, poniendo las tablas en el marcador y sumando a la Peña Deportiva en una situación de nerviosismo.

Tras el asueto, ese nerviosismo se notó con decisiones aceleradas e imprecisas que impidieron que algunas de las diversas ocasiones de las que gozaron los peñistas acabase en el fondo de la red. Garrido, en el 69 ya había consumido todos los cambios y a pesar de que las incorporaciones sentaron bien en el juego, nadie contaba con la doble amarilla a Nico Ortiz en tan solo 5 minutos (69 y 74), ni la expulsión directa a Víctor Barber en el 81, además de la lesión de Santi Rosa en el 74.

Los jugadores de la Peña celebran el gol del triunfo ante el Rotlet Molinar / PDSE

La Peña, con tan solo siete jugadores de campo, se armó de valor y orgullo e intentó aprovechar cada vez que podía tener el balón. Tanto fue así que en el minuto 90, en un saque de banda largo de Carlos, el balón en el corazón del área sufre varios rechaces y uno de ellos le cae al lesionado Santi Rosa, anotando el 2-1 definitivo.

Górriz salva los muebles en Can Cantó

Por otra parte, el Inter Ibiza y la SD Formentera saldaron con tablas el primer derbi pitiuso de Tercera RFEF esta temporada, disputado ayer en un colorido Can Cantó. Los locales se adelantaron en el marcador en el minuto 75, pero poco les iba a durar la alegría, ya que, solo un minuto después, Górriz pondría el definitivo 1-1 a pesar de que los de Maikel Romero fueron superiores y tuvieron opciones para llevarse la victoria.

En los minutos finales, la SD Formentera se fue con todo al ataque, pero terminaron dejándose dos puntos ante un Inter Ibiza que defendió el empate con uñas y dientes en el primer partido de su regreso a Tercera RFEF.