El nuevo Class Sant Antoni tutea al Palmer de Primera FEB

El Class Bàsquet Sant Antoni 25-26 aprobó con buena nota en su primer amistoso de la pretemporada, en el que cayó contra el Palmer Basket Mallorca (100-89) en el duelo correspondiente al Trofeu Aon, organizado por la Federació de Bàsquet de les Illes Balears y disputado en el Pabellón de Son Moix. Los sanantonienses, con un equipo muy renovado, dieron la talla frente a un rival de Primera FEB, una categoría superior en la que militan los de Josep Maria Berrocal, nuevo entrenador del equipo ibicenco.

Con muchas cosas todavía por mejorar, el Sant Antoni dio la cara. Incluso a pesar de tener las bajas de Greg Gantt, Jeff Solarin y Javi Rodríguez, por diferentes motivos. Con tres piezas menos, y con sólo una semana de entrenamientos, los ‘portmanyins’ demostraron que todo apunta a que volverán a ser un equipo puntero en Segunda FEB. Tuvieron muchos altibajos ante un potente Palmer, que tuvo que emplearse a fondo y recurrir a sus jugadores franquicia para acabar tumbando al Sant Antoni. Feilu, con 20 puntos y 6/6 en triples, fue el que desatascó a los mallorquines cuando los de Berrocal se habían escapado 57-64 en el tercer cuarto.

En el Sant Antoni, Dani de la Rúa sigue siendo su capitán general, pero va a estar muy bien arropado por los nuevos que han llegado. Hombres como Kai Johnson (19 puntos), Stoilov (16) o Iker Ruiz (16), por citar solo algunos, demostraron que no han venido de vacaciones a la isla. Falta que la maquinaria esté engrasada, pero este nuevo Class dejó muestras de ser un conjunto sólido, con capacidad de reacción y con amor propio.

Porque las cosas comenzaron mal para los ibicencos. Un 12-2 de salida se lo ponía muy difícil a los de Berrocal, que a pesar de todo acabaron el primer cuarto sólo cuatro puntos abajo (21-17). Siguió fuerte el Sant Antoni en el inicio del segundo acto. Dos puntos de Zizic (los únicos del pívot en todo el partido) apretaron el marcador hasta el 27-26, lo que obligó a Marco Justo, entrenador del Palmer, a pedir tiempo muerto. Le salió bien la jugada. Un nuevo empujón de los mallorquines llevó el electrónico hasta el 41-28. Esta vez le tocaba a Berrocal frenar la sangría. Lo consiguió. Con buenos minutos de Sant Paz, Stoilov y Rodri Gómez, el Sant Antoni volvió a acercarse hasta el 44-39 con el que el partido se fue al descanso.

Los sanantonienses salieron muy enchufados en el tercer cuarto. Con cinco puntos consecutivos de Johnson (gracias a un triple y una canasta de dos) empataron el choque (44-44). El bloque ibicenco enseñaba sus garras. Pero el Palmer volvió a pisar el acelerador. Con un parcial de 8-0, los locales volvían a escaparse hasta el 52-44. Sin embargo, el Class no se descompuso y consiguió darle la vuelta al marcador. Fue poco a poco recortando y, con cinco puntos consecutivos de Rodrigo Gómez, los ibicencos se ponían por delante 54-56. Luego aparecieron un descomunal Iker Ruiz y un seguro Gerard Blat desde los libres para catapultar a los suyos hasta el 57-64.

La sorpresa no le duró demasiado a los ‘portmanyins’, que no supieron frenar a un Feliu que, él solito, rescató al Palmer con una batería increíble de triples. Los mallorquines acabaron el tercer cuarto por delante (66-64) y ya no consintieron más sustos en el último periodo. Todo ello a pesar de los esfuerzos de un voluntarioso Sant Antoni, que tiene buena pinta para la temporada 25-26, en la que peleará, otra vez, por un acenso a Primera FEB que se le escurrió de las manos en los dos últimos cursos.