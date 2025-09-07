Una motivada SD Ibiza inaugura la liga en casa ante el Terrassa

La SD Ibiza afronta hoy (12 horas, Estadio Sánchez y Vivancos) su estreno liguero en Segunda RFEF ante el Terrassa. El equipo de Raúl Casañ, que ha ido de menos a más durante la pretemporada, llega con la moral por las nubes al debut tras su victoria el pasado fin de semana en el complicado feudo del Andratx en la final autonómica de la Copa RFEF.

El conjunto rojillo tiene como objetivo la permanencia en una temporada marcada por la reducción presupuestaria debido a la reestructuración económica que está llevando a cabo la entidad. La SD Ibiza, en la que debuta como presidente Vicente López, se ha apretado el cinturón y ha tenido que reinventarse de nuevo a la hora de buscar fichajes y ha seguido apostando por jugadores de la isla y la vuelta de jugadores experimentados como Pepe Bernal.

La pasada campaña, el equipo del Sánchez y Vivancos logró salvar la categoría gracias a una segunda vuelta formidable que es el espejo en el que mirarse para el nuevo curso que empieza hoy. Para el primer partido liguero aterriza en Ibiza el Terrassa, un equipo fuerte, con un presupuesto alto y con una mezcla de fichajes de Primera y Segunda RFEF que harán, presumiblemente, que el conjunto catalán sea uno de los aspirantes al ascenso a Primera RFEF. La pasada campaña, el cuadro egarense finalizó en octava posición a cuatro puntos del play-off de ascenso.

Esta pretemporada, el Terrassa ha dejado muchas dudas. Ha disputado seis partidos con un solo triunfo ante un equipo de categoría inferior como es el Badalona, al que ganaron por 1-0, ha empatado a cero frente al Lleida y ha salido derrotado en los otros cuatro contra el FC L’Escala, el Real Zaragoza B, el Manresa y el Reus.

Tres de estos cuatro equipos militan en Tercera RFEF y en tres de los seis partidos disputados, el Terrassa se quedó sin ver puerta, lo que muestra una falta de gol de la que Raúl Casañ habrá tomado buena nota. El técnico rojillo recalcó en la entrevista realizada a este diario el pasado jueves la importancia de tener un buen comienzo para no quedarse descolgado desde el inicio en la tabla clasificatoria. Hoy su equipo tiene la primera oportunidad para ello.