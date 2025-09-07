El Luchador quiere volver de Mallorca con la previa de Copa del Rey en el bolsillo

El partido de sus vidas. A eso se enfrentan hoy los jugadores del FC Luchador, que se medirán a las 11.30 horas en tierras mallorquinas al CD Sant Jordi en el encuentro correspondiente a la final de la Copa Illes Balears.

El equipo que gane tendrá el premio de clasificarse para la fase previa de la Copa del Rey frente a otro campeón autonómico, el partido que otorga el billete para la fase nacional, en la que recibirían en casa a un equipo de Primera División.

El conjunto de Sant Antoni se clasificó para la final tras vencer en junio al CF Sant Rafel por 1-0 y el pasado 30 de agosto al Sporting de Mahón menorquín por un resultado de 2-1 con los goles de Olawale y Gabriel Florit. Por su parte, el CD Sant Jordi eliminó en cuartos de final al CD Calvià y al CE Sineu en semifinales. Todos los aficionados que deseen ver el partido lo podrán seguir en directo por la plataforma de Eivo TV, que comenzará la retransmisión desde las 10.45 horas.