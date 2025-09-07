El Luchador quiere volver de Mallorca con la previa de Copa del Rey en el bolsillo
El equipo ibicenco se mide hoy en Mallorca al CD Sant Jordi por un billete para la clasificación de la fase previa de la Copa del Rey
El partido de sus vidas. A eso se enfrentan hoy los jugadores del FC Luchador, que se medirán a las 11.30 horas en tierras mallorquinas al CD Sant Jordi en el encuentro correspondiente a la final de la Copa Illes Balears.
El equipo que gane tendrá el premio de clasificarse para la fase previa de la Copa del Rey frente a otro campeón autonómico, el partido que otorga el billete para la fase nacional, en la que recibirían en casa a un equipo de Primera División.
El conjunto de Sant Antoni se clasificó para la final tras vencer en junio al CF Sant Rafel por 1-0 y el pasado 30 de agosto al Sporting de Mahón menorquín por un resultado de 2-1 con los goles de Olawale y Gabriel Florit. Por su parte, el CD Sant Jordi eliminó en cuartos de final al CD Calvià y al CE Sineu en semifinales. Todos los aficionados que deseen ver el partido lo podrán seguir en directo por la plataforma de Eivo TV, que comenzará la retransmisión desde las 10.45 horas.
