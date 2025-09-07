Un golazo de Manel Martínez decide en el debut liguero de la SD Ibiza

La SD Ibiza consiguió su primera victoria de la temporada en el estreno liguero en el Estadio Sánchez y Vivancos ante el Terrassa, que no se encontró cómodo en ningún momento y que acusó el zarpazo asestado por Manel Martínez en el minuto 4 de partido. El cuadro rojillo avisó nada más comenzar el partido con una jugada por banda derecha que Marcos consiguió despejar a córner en lo que fue la primera llegada peligrosa de los locales, muy activos en el inicio.

Fue toda una declaración de intenciones, ya que el equipo de Raúl Casañ se adelantó en el marcador en el minuto 4 con un golazo de Manel Martínez, que aprovechó un centro desde el costado derecho para rematar de chilena con un defensor encima y meter el balón por la escuadra de la portería catalana. Una obra de arte del ‘killer’ pitiuso, que puso de pie a todo el público presente en el Sánchez y Vivancos.

La SD Ibiza consiguió su propósito de adelantarse en el marcador, bajó líneas tras el tanto inicial y le dio la pelota al Terrassa, que intentaba buscar espacios en la ordenada defensa local. El guion de partido era perfecto para el conjunto rojillo, que se sentía muy cómodo defendiendo con las líneas muy juntas y aprovechando la velocidad de sus hombres de arriba para hacer daño al contragolpe.

Los pupilos de Casañ se plantaban con tres pases en el área del equipo egarense, que tiraba la línea defensiva muy arriba con los riesgos que ello conllevaba. Álex Sánchez anotó el segundo en el 21 tras una contra bien ejecutada por Jaume Villar, pero el gol fue invalidado por un milimétrico fuera de juego del delantero pitiuso.

El Terrassa no encontraba la forma de desarbolar la defensa del equipo de Raúl Casañ, muy cómodo sobre el tapete del Sánchez y Vivancos. Los ibicencos defendieron sin dejar espacios entre líneas y siendo solidarios en las ayudas, lo que incomodó el juego combinativo del Terrassa, muy previsible en todas sus acciones de ataque y sin la fluidez necesaria para encontrar huecos en la zaga rojilla.

El encuentro estaba donde quería la SD Ibiza. Los minutos pasaban y no ocurría nada reseñable sobre el terreno de juego. El equipo insular estaba muy cómodo sobre el césped, tenía el partido controlado y no sufría ante un Terrassa que se mostraba incapaz de crear problemas a la defensa local. Estaba anestesiado el cuadro egarense desde el primer gol, cometiendo faltas innecesarias y demostrando una frustración impropia para ser el primer partido liguero. Barrero probó fortuna con un disparo lejano al filo del descanso, pero Rimvydas, en dos tiempos, consiguió detener el lanzamiento del centrocampista egarense.

Al descanso se llegó con resultado de 1-0 tras un golazo de Manel Martínez y la sensación de que la SD Ibiza tenía el partido donde quería ante un Terrassa que no encontraba la fórmula de crear peligro e incomodar a la zaga local, pero a la que le quedaban 45 minutos para tratar de rascar algo positivo de su visita al Sánchez y Vivancos.

Dominio ibicenco tras el paso por vestuarios

La segunda parte comenzó con susto para el equipo catalán, que estuvo a punto de encajar el segundo tras un disparo desde fuera del área de Pepe Bernal que salió rozando el travesaño de la portería egarense. Solo un minuto después, Marquitos no supo definir un mano a mano ante el meta visitante cuando tenía todo a favor para anotar el segundo gol, que habría dado tranquilidad al conjunto ibicenco.

La SD Ibiza calcó la estrategia del primer tiempo y salió con todo para intentar poner tierra de por medio ante un Terrassa que se enfrió tras el paso por vestuarios. No había aprendido la lección de la primera mitad el conjunto egarense, que era incapaz de neutralizar las rápidas transiciones y el juego directo de los insulares, que se hicieron también con el control del juego en la segunda mitad.

Estaba mucho más cerca el segundo gol ibicenco que el empate de un aletargado equipo catalán al que los rojillos le habían robado la posesión del balón. Rimvydas estuvo providencial para salvar el empate tras un centro muy peligroso desde la banda derecha del Terrassa que fue detenido milagrosamente por el portero lituano, muy seguro bajo palos durante todo el partido.

El equipo egarense, con más corazón que cabeza, se fue arriba en el tramo final de partido para no encajar la primera derrota de la temporada, pero la SD Ibiza mantuvo la compostura y fue muy contundente en defensa que los tres puntos se quedasen en casa. Los pupilos de Casañ no dieron ninguna facilidad a su rival cuando llegaba a la zona de tres cuartos, obligando al Terrassa a abusar de centros laterales en los que los centrales rojillos siempre partían con ventaja.

El partido finalizó con resultado de 1-0 para una SD Ibiza que planteó un encuentro muy serio decidido por un chispazo de magia de Manel Martínez. Los ibicencos pudieron cerrar el partido en la segunda mitad pero terminaron achicando centros laterales tras el empuje de un Terrassa al que le faltó fluidez en su juego y mordiente arriba.