Vuelve el fútbol de barro para los equipos de Ibiza y Formentera

La Tercera RFEF regresa para los equipos pitiusos este fin de semana. Peña Deportiva, SD Portmany, Inter Ibiza y SD Formentera se batirán el cobre en una categoría que estará más cara que nunca debido a la enorme igualdad que hay entre los equipos.

La Peña Deportiva luchará por el campeonato

Para las escuadras pitiusas los objetivos son muy diferentes: la recién descendida Peña Deportiva ha conformado una plantilla para estar en las posiciones de cabeza y luchar por el primer puesto, el único que otorga el ascenso directo a Segunda RFEF. El equipo de Raúl Garrido ha mostrado una gran imagen en una pretemporada en la que ha disputado siete partidos con un bagaje de cuatro victorias, dos empates y una derrota. Dos de esas cuatro victorias fueron frente a otro de los aspirantes al ascenso, la SD Formentera, a la que venció por un contundente 6-1 el 9 de agosto y por 0-3 el pasado día 27.

Dos resultados que dan buena muestra de lo que es capaz el plantel de la Villa del Río, un rodillo en ataque que asfixia a sus rivales con una intensa presión tras pérdida y que practica un fútbol combinativo, alegre y vistoso, siguiendo la filosofía de su técnico, Raúl Garrido. La Peña, por otra parte, empató a dos el 17 de agosto ante el Inter Ibiza en un partido en el que los de Santa Eulària fallaron un penalti y los de Can Cantó empataron en la última jugada. La única derrota la sufrieron a manos de la SD Ibiza por 0-1 en un choque en el que los de Raúl Casañ derramaron sangre, sudor y lágrimas para imponerse ante una Peña que fue superior y a la que solo la falta de acierto le privó de un mejor resultado.

La SD Formentera volverá a pelear por el ascenso

Otro de los equipos que debería estar en la zona alta de la clasificación es la SD Formentera, que la pasada temporada cayó en el play-off de ascenso ante el Porreres después de depender de sí misma para lograr el ascenso directo en la última jornada, en la que también claudicó por 0-1 ante el Poblense, que este año competirá en Segunda RFEF. El equipo de Maikel Romero se ha mostrado irregular en una pretemporada de luces y sombras en la que ha disputado cuatro partidos saldados con dos victorias y dos derrotas.

Ambos triunfos de los formenterenses fueron por 1-0 ante SD Ibiza y SD Portmany, mientras que las dos derrotas fueron a manos de la Peña, la primera por 6-1 y la segunda por 0-3. Los de la Pitiusa menor han evidenciado que se sienten cómodos en partidos cerrados y con poco ritmo en los que hacen valer su defensa y su bloque compacto, pero sufren ante equipos que van al intercambio de golpes. Aun así, la SD Formentera tiene un claro margen de mejora de la mano de Romero y luchará de tú a tú para estar en la zona de play-off.

El Inter Ibiza ilusiona en el año de su retorno

Esta temporada será la del regreso del Inter Ibiza a Tercera RFEF. Los pupilos de Carlos Fourcade, que lograron el ascenso el pasado curso tras vencer en la eliminatoria a doble partido al Sporting de Mahón, tienen el objetivo de conseguir la permanencia y, a partir de ahí, soñar con cotas más altas. Han disputado seis test de verano en los que se han mostrado como un equipo combativo y muy difícil de superar, logrando dos victorias ante el juvenil de la UD Ibiza (5-1) y el juvenil de la SD Portmany (6-0), tres empates ante SD Ibiza (1-1), Peña Deportiva (2-2) y SD Portmany (1-1), y una derrota frente a la SD Ibiza (1-2). Con un plantel en el que han llegado diez nuevos fichajes, los de Fourcade tratarán de hacer un fortín en Can Cantó, que en el debut recibirá en un duelo de alto voltaje a la SD Formentera en el primer derbi pitiuso oficial de la temporada (mañana, 17 horas).

Verano convulso para la SD Portmany

La SD Portmany ha tenido un verano incierto y agitado. El equipo portmanyí descendió la pasada temporada a Regional, pero volverá a militar en el Grupo 11 de Tercera RFEF tras la renuncia de la Penya Independent el pasado 6 de agosto. Ha sido un verano frenético en los despachos de la entidad presidida por María José Castillo, que configuró una plantilla para luchar por el ascenso en Regional y que ahora tendrá que luchar con esos mimbres en una categoría superior.

Tras el anuncio de que los de Sant Antoni competirían en Tercera, la directiva se puso manos a la obra y respondió con los fichajes de Marcos Escandell y Fede Zanetti, jugadores procedentes de la PE Sant Jordi, y de Airám, que regresa a Sant Antoni tras su periplo en la SD Ibiza. Los test de verano para el equipo de Lolo Paniza son esperanzadores tras vencer a la SD Ibiza por 1-0 y al CF Sant Rafel por 5-0, empatar a uno ante el Inter Ibiza y claudicar por la mínima ante la SD Formentera. Cuatro partidos en una minipretemporada de diez días para poner a punto a un equipo que luchará por conseguir una permanencia que le esquivó la pasada temporada. El fútbol de barro empieza ya.