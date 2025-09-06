La UD Ibiza y el Hércules miden fuerzas en Can Misses

La UD Ibiza afronta este sábado (21.15 horas, estadio Palladium Can Misses) su estreno como local en el grupo 2 de Primera RFEF, en un duelo de altos vuelos frente al Hércules de Alicante. El conjunto celeste, que comenzó la temporada con una sufrida victoria en el feudo del Sevilla Atlético (1-2), quiere regalar a su afición un triunfo convincente y, sobre todo, una imagen mucho más sólida que la ofrecida en la capital andaluza.

El choque llega cargado de alicientes. De un lado, los ibicencos de Paco Jémez, llamados a pelear por los puestos de privilegio, necesitan empezar a marcar territorio desde el inicio de la competición. De otro, un Hércules que también ha arrancado con paso firme tras doblegar al Tarazona por la mínima (1-0) y que viaja a la isla con la ambición de confirmar su condición de candidato al ascenso. El enfrentamiento se presenta como el duelo estelar de la segunda jornada, con dos equipos de gran potencial frente a frente.

El técnico canario fue muy claro en la rueda de prensa previa al partido. Aunque valoró los tres puntos logrados en Sevilla, no ocultó su descontento por la actuación de su equipo. «Yo siempre espero lo mejor de mi equipo. Veo calidad, veo actitud, veo un grupo que todavía tiene margen de mejora. Pero necesitamos jugar mucho mejor de lo que hicimos en Sevilla. Si no, perderemos más de lo que ganemos», advirtió.

El mensaje, directo y sin rodeos, busca una reacción inmediata en sus jugadores. Jémez reclama ambición, carácter y personalidad para un bloque que aspira a estar en la pelea hasta el final. El estreno en Can Misses, con el respaldo de la grada celeste, se convierte así en el primer examen serio para calibrar el nivel real de la plantilla.

En el plano deportivo, la UD Ibiza recupera efectivos para este compromiso. Tanto Josep Señé como Iván del Olmo, ausentes en la primera jornada, están disponibles y podrían tener minutos. En cambio, Fran Castillo sigue de baja y no podrá participar.

Tras el discreto papel en Sevilla, no se descartan cambios en la medular. El israelí Tamir Glazer podría tener su primera oportunidad en lugar de Ernesto, en busca de mayor equilibrio y presencia en la zona ancha. En ataque, Sofiane repetirá como referencia ofensiva, ya que Davo no está en plenas condiciones según desveló Paco Jémez.

Un Hércules reforzado

El Hércules, por su parte, llega a la cita con buenas sensaciones tras su debut victorioso. El conjunto dirigido por Rubén Torrecilla ha incorporado este verano a jugadores jóvenes pero con experiencia en la categoría, como Ben Hamed, Rentero, Adrián Bolo, Unai Ropero, Jeremy de León, Carlos Rojas o el goleador Slavy.

A ellos, se suman los veteranos Fran Sol, otro de los goleadores de la plantilla, y los defensas Javi Jiménez (ex de la UD Ibiza) y Nacho Monsalve, además del joven centrocampista procedente de la cantera del Villarreal, Vique Gomes.

Torrecilla: «La UD Ibiza busca el tú a tú»

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, indicó que el encuentro de esta noche es «un test para medirnos con un equipo como el nuestro, que nos gusta presionar, tener posesión, tener la pelota y atacar». El técnico herculano confesó que los cruces contra la UD Ibiza «son partidos que me gusta jugar, con un rival que busca el tú a tú. Va a ser un partidazo, un partido bonito» ante un rival que «ha tenido mejoras futbolísticas para hacer un salto de calidad».