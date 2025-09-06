La SD Portmany no es rival para el Constància
Los de Lolo Paniza perdieron por 4-0 ante los mallorquines, que mostraron una gran superioridad en una segunda parte arrolladora en la que anotaron tres goles
La SD Portmany sucumbió en su debut liguero en Tercera RFEF ante el Constància, que se impuso este sábado al equipo ibicenco por un resultado de 4-0 en Inca. Los de Lolo Paniza, que se enfrentaron a uno de los teóricos candidatos al ascenso, aguantaron el tirón inicial del equipo mallorquín, que se adelantó justo antes del descanso por medio de Marc Ramón.
El gol minó la moral de los de Sant Antoni, que en la segunda parte vieron como Tomeu Horrach ponía tierra de por medio anotando el segundo en el 57. El tercer gol local fue obra de Miquel Llabrés en el minuto 71, y el definitivo llevó la firma de Pau García en el 80 con una SD Portmany que bajó los brazos y a la que el partido se le hizo demasiado largo.
Este domingo, el turno del resto de equipos pitiusos
El domingo será el turno del resto de equipos pitiusos. A las 12, la Peña Deportiva de Raúl Garrido, uno de los favoritos para el ascenso, recibe al recién ascendido Rotlet Molinar, conjunto del barrio palmesano del Molinar. El conjunto de Santa Eulària ha dejado una gran imagen durante los test veraniegos que querrá refrendar para conseguir la primera victoria de la temporada.
Y, a las 17 horas en Can Cantó, llega el plato fuerte de la jornada con el primer derbi pitiuso de la liga, que enfrentará al recién ascendido Inter Ibiza con otro de los aspirantes al ascenso a Segunda RFEF, la SD Formentera del ibicenco Maikel Romero. Un duelo de alto voltaje en el que el equipo local tratará de apoyarse en su afición para sacar algo positivo ante el conjunto formenterense, que llega a la cita de hoy tras una pretemporada irregular.
