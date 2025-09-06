Un primer test de pretemporada para medir sensaciones en el Class Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni 25-26 disputa este domingo su primer partido amistoso de la pretemporada. Un duelo exigente para el equipo ibicenco, que se medirá al Palmer Basket Mallorca, rival de categoría superior que juega en Primera FEB, desde las 12.30 horas en el Polideportivo de Son Moix, en tierras mallorquinas. Será dentro del Trofeo Aon organizado por la Federación de Bàsquet de las Islas Baleares.

El bloque entrenado por Josep Maria Berrocal, nuevo técnico de los sanantonienses, llega a este encuentro después de llevar apenas una semana de entrenamientos y con una plantilla profundamente renovada, ya que sólo se mantienen tres jugadores del curso anterior (Dani de la Rúa, Greg Gantt y Javi Rodríguez). Sin embargo, será una buena oportunidad de ver la asimilación de conceptos planteados por el preparador catalán. «En los entrenamientos, por lo que estamos viendo hasta ahora, [los jugadores] lo están asumiendo muy bien. La evolución no es tan rápida como me gustaría, pero los chicos están trabajando muy bien. Hay muchas ganas, y en el cuerpo técnico también», manifestó Berrocal.

«El partido frente al Palmer es de progresión tras los días de entrenamiento. Los jugadores intentarán poner en práctica lo que hemos hecho», declaró el técnico de los sanantonienses, que dejó claro que quieren «competir» y, a la vez, «trabajar situaciones de cinco contra cinco reales». El míster de los ibicencos tendrá a casi todos sus jugadores disponibles, excepto a Solarin, que se incorporará en los próximos días.

El duelo frente al Palmer servirá también para ajustar las piezas de cara al comienzo oficial del curso, que será la semana siguiente en la Copa de España. Los de Berrocal visitarán la pista del Benicarló, el 14 de septiembre desde las 18 horas.