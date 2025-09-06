Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell de Ibiza apoyará al ibicenco Jordi Marí con 15.972 euros

Imagen de la firma del convenio

Imagen de la firma del convenio / Consell de Ibiza

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El kickboxer ibicenco Jordi Marí acudió ayer a la sede del Consell de Ibiza para firmar un convenio de patrocinio por un valor de 15.972 euros. Al acto acudieron el deportista acompañado de su padre y entrenador, Joan Marí, y el conseller de Deportes, Salvador Losa. El convenio prevé que la marca Ibiza aparezca en la indumentaria del deportista, materiales de difusión y sus redes sociales, así como la cesión de material fotográfico y audiovisual para reforzar la proyección exterior de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents