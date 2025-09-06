El Consell de Ibiza apoyará al ibicenco Jordi Marí con 15.972 euros
El kickboxer ibicenco Jordi Marí acudió ayer a la sede del Consell de Ibiza para firmar un convenio de patrocinio por un valor de 15.972 euros. Al acto acudieron el deportista acompañado de su padre y entrenador, Joan Marí, y el conseller de Deportes, Salvador Losa. El convenio prevé que la marca Ibiza aparezca en la indumentaria del deportista, materiales de difusión y sus redes sociales, así como la cesión de material fotográfico y audiovisual para reforzar la proyección exterior de la isla.
