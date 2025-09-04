Raúl Casañ, técnico de la SD Ibiza: «Mis equipos son capaces de todo, pero hay que trabajar»

Este domingo comienza la liga, ¿cómo ve a su equipo?

Bien, preparado. Creo que ha sido una pretemporada en la que hemos ido de menos a más y hemos acabado los últimos partidos con mejores sensaciones. Aunque todavía queda mucho margen de mejora y muchas cosas que estamos trabajando para ser un equipo mejor y más fuerte. Creo que estamos preparados y que llegamos en buenas condiciones.

La victoria del pasado sábado ante el Andratx, un rival de su categoría en un campo complicado, habrá dado moral a sus jugadores.

Sí, nos teníamos que probar contra un rival muy duro y en un campo en el que el año pasado habíamos perdido. También fue un partido que nos sirvió para ver el nivel en el que estamos contra un rival de nuestro grupo y si estamos en condiciones de competir o no. La verdad es que el partido y el resultado fue muy positivo para que el equipo vaya creciendo poco a poco.

El comienzo de la pretemporada no ha sido tan bueno, pero han demostrado una gran mejoría con el paso de los partidos.

Sí, hay que tener en cuenta que las pretemporadas no son fiables al 100%. Arrancamos con mucha gente joven, con mucha gente nueva. Hay que hacer el equipo, yo meto muchos partidos en el inicio de pretemporada y al final tengo que probar muchas cosas. Los jugadores tienen que adaptarse bien a lo que quiero y cómo lo quiero. Ha costado un poco más de lo que pensábamos, pero lo importante era llegar a las últimas semanas con unas sensaciones positivas de lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, y en ese aspecto estoy contento.

¿Cómo valora los fichajes de este mercado veraniego?

Hemos firmado a gente que conocíamos, que teníamos controlada, tanto de aquí de la isla como de fuera. El presupuesto para esta temporada era más bajo y teníamos que ajustar más. Al final del mercado hemos podido conseguir jugadores con un poquito de más experiencia para conformar un equipo y un grupo más compacto. Estoy contento con todos los que han venido y con los que se han quedado. Veo a la gente muy ilusionada, con muchas ganas de trabajar y eso es importante.

¿Qué nota le pondría al mercado de fichajes?

Ha sido muy bueno, hemos hecho unos fichajes muy interesantes y firmado unos jugadores muy buenos. La nota final nos la dirán los resultados y el final de liga, pero yo estoy muy contento con los que han venido, con los que se han quedado, con los jóvenes... Hemos hecho un equipo potente, un equipo al que quizá le haya faltado rematar la faena ahora al final del mercado. Pero bueno, estoy contento con lo que tenemos.

¿Qué objetivo se marca para esta temporada?

El objetivo principal es la permanencia, ganar partidos y hacer un inicio de arranque bueno para que no nos ocurra lo del año pasado. Tenemos que empezar con buen pie la liga para poder sumar puntos desde el principio, competir fuerte e ir partido a partido.

El debut es ante el Terrassa, que esta pretemporada ha ganado un partido, empatado otro y perdido cuatro. ¿Qué partido espera?

El Terrassa es un equipo muy potente, con un presupuesto alto y con jugadores muy contrastados. Lleva unos años haciendo equipos para estar arriba y subir de categoría. El año pasado al final no le salieron bien las cosas, pero ha firmado futbolistas de Segunda y de Primera RFEF, por lo que será un rival muy difícil.

Hoy ha sido el sorteo de la Copa RFEF, y les ha tocado la SD Formentera. ¿Cómo valora este emparejamiento?

Será un partido muy difícil porque el Formentera tiene un buen equipo y ha sido un rival complicado en pretemporada. Lo mejor es la proximidad y el desplazamiento corto, conocemos al rival y el viaje será corto, ya que no tenemos que coger avión, pero nosotros vamos partido a partido. Lo primordial ahora es centrarnos en el Terrassa y cuando acabe el partido del Terrassa nos centraremos en el Formentera, aunque evidentemente queremos ganar los dos partidos y seguir adelante.

Sería ilusionante para la entidad poder acoger a un rival de Primera División en Ibiza, ¿no?

Eso está lejos, pero sí, este equipo es capaz de todo. Mis equipos son capaces de todo. Hay que trabajar mucho, hay que ir partido a partido y no hay que mirar más allá de lo que es la eliminatoria. Los objetivos, si tienen que llegar, van a llegar.

Sus equipos se caracterizan por ser combativos y muy difíciles de meter mano, ¿seguirá con esa filosofía?

Sí, hay unos rasgos de ADN que no se pueden cambiar. El equipo tiene que trabajar y competir siempre, más allá de las circunstancias. Hay que mejorar cosas que el año pasado pensamos que no han salido del todo bien. Hay que intentar mejorar, aprender y ser cada día más competitivo.