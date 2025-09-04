Ibiza será sede del ‘Minishop Open Tennis’

Ibiza vuelve a situarse en el mapa de los grandes acontecimientos internacionales. El próximo 19 de septiembre, la isla acogerá por primera vez el Minishop Open Tennis, el único torneo que combina deporte, música y lifestyle en un mismo escenario. Tras dos exitosas ediciones en Madrid, este singular evento llega a la cuna mediterránea de la creatividad y la cultura con la ambición de convertirse en una cita de referencia para despedir el verano.

El enclave elegido no podía ser otro que el Bubble Tennis Club de Sant Antoni de Portmany, un espacio que se ha consolidado como referente del tenis local por su carácter innovador y su capacidad para conectar deporte, ocio y comunidad. Allí se darán cita 24 equipos formados por reconocidas personalidades del ámbito cultural, deportivo y creativo, tanto nacional como internacional.

Entre los conjuntos con sello ibicenco destacan nombres como Las Dalias, Casa Jondal, Concept Hotel Group, Roman Fortunatto, Soho Farmhouse Ibiza, Can Art, El Silencio Ibiza, Las Cicadas, Los Enamorados, Mari Mayans, Nieto & Lauda o Homies. También competirán equipos vinculados a marcas, sellos discográficos, medios de comunicación y colectivos culturales de gran proyección como Highxtar, ROMA, OUT, fffeas, Por Las Noches, Tigres de Canillejas o VICIO. La prestigiosa firma angelina Brain Dead será una de las grandes novedades de esta edición.

Un cartel con celebridades

El torneo contará con la participación de deportistas de primer nivel como Feliciano López, Pablo Andújar, Pato Clavet y Nico Almagro, junto a rostros muy populares de la escena artística y mediática. Entre ellos, el actor Ricardo Gómez, el modelo Juan Betancourt, el presentador Arturo Valls o el creador de contenido Vital Villarubia. La cantante irlandesa afincada en Ibiza Róisín Murphy cambiará el micrófono por la raqueta, mientras que dos leyendas del motor, Gelete Nieto y Mathias Lauda, demostrarán sus reflejos en la pista.

Mucho más que tenis

La jornada estará acompañada de un programa musical que se dará a conocer en las próximas semanas y que completará una experiencia única. La organización cuenta con el respaldo de Concept Hotel Group como socio estratégico, que comparte la visión de hacer del Minishop Open Tennis mucho más que un campeonato: una auténtica celebración de la creatividad.

El evento cuenta además con el apoyo de adidas Originals, que organizará el día 20 una cita paralela en el Hotel Romeos con estética inspirada en el tenis clásico y las tendencias urbanas. También colaboran marcas como Maison Perrier (agua oficial), Estrella Damm, VICIO, La Marzocco, Wilson y el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, que hacen posible un torneo llamado a convertirse en referente del final de temporada ibicenco.

Una experiencia diferente

El Minishop Open Tennis Ibiza no es solo un campeonato amateur: es un punto de encuentro entre deporte, cultura y lifestyle, en el que se funden raquetas, música en directo y creatividad. Una propuesta que trasciende las pistas y promete ser la primera de muchas ediciones en la isla.