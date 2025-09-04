El FC Luchador se cita en la final de la Copa Illes Balears

El Consolat de Mar de Palma fue ayer el escenario de la presentación oficial de la Final de la Copa Illes Balears y del trofeo que se entregará al campeón. El acto contó con la presencia de la presidenta del Gover balear, Margalida Prohens, y del presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB), Jordi Horrach.

La Copa Illes Balears enfrenta a los campeones de las categorías amateurs de las cuatro islas (Segunda Regional, Primera Regional, Preferente y División de Honor) y tiene un aliciente especial: el ganador consigue la clasificación para la fase previa de la Copa del Rey. Este año, la gran final la disputarán el CD Sant Jordi y el FC Luchador de Sant Antoni, este domingo a las 11,30 horas en el Camp Municipal de Sant Jordi.

El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, destacó: «Es una copa que nos ha ilusionado desde el primer día. Todos los equipos amateurs de las Islas luchan por este título y hemos tenido un éxito absoluto de participación y de acogida. Este nuevo modelo nos ha permitido unir las islas en torno a una misma competición».

Por su parte, la presidenta del Gover, Margalida Prohens, subrayó que «es una competición que ya marca el calendario deportivo de las Islas». La Copa Illes Balears une nuestros territorios y eso debe reconocerse y agradecer. Por eso, este domingo estaremos todos pendientes de esta final entre el CD Sant Jordi y el FC Luchador».