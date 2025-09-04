Acuerdo de futuro para el fútbol sala femenino de Ibiza

El fútbol sala femenino en Ibiza da un paso adelante con el acuerdo alcanzado entre el Gasifred Atlético y el CD Ibiza Fútbol Sala. Ambas entidades han cerrado una colaboración mediante la cual el club celeste incorporará dentro de su estructura deportiva al equipo sénior femenino junto a su cuerpo técnico.

Con esta decisión, los dos clubes refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del fútbol sala femenino en la isla, garantizando la continuidad del proyecto que hasta ahora lideraba el CD Ibiza Futsal.

Desde el Gasifred Atlético se ha destacado que esta integración permitirá avanzar en la profesionalización, dotación de recursos y visibilidad de la sección femenina, un área en crecimiento dentro de la entidad. Por su parte, el CD Ibiza Fútbol Sala ha mostrado su satisfacción por haber encontrado la fórmula para que sus jugadoras puedan seguir compitiendo bajo una estructura sólida y consolidada.

Ambas instituciones coinciden en que este acuerdo supone una excelente noticia para el deporte femenino en Ibiza, ya que refuerza las bases de un proyecto con vocación de futuro y que busca situar al fútbol sala femenino en la isla en un lugar cada vez más relevante.