Varadero Ibiza, official supplier de la Ibiza JoySail, listo para resolver cualquier emergencia en la regata

Varadero Ibiza vuelve a demostrar su «compromiso con el mar y con la gran cita náutica del final del verano: la regata Ibiza JoySail 2025». Como patrocinador técnico, pone a disposición de los veleros participantes toda su «capacidad de respuesta, listo para ofrecer soluciones rápidas ante cualquier imprevisto que pueda surgir durante la competición».

El varadero cuenta con un travelift con capacidad para izar hasta 160 toneladas, apto para embarcaciones con manga de hasta 10 metros y que puede atender barcos de hasta 45 metros de eslora, lo que asegura una izada ágil en caso de emergencia. Esta infraestructura, junto con su equipo multidisciplinar, permite resolver desde «reparaciones mecánicas o eléctricas hasta necesidades logísticas con la máxima eficacia, garantizando que la regata continúe sin interrupciones».

Además de su capacidad técnica, Varadero Ibiza ha reforzado en los últimos años su «compromiso medioambiental, implementando medidas para minimizar residuos, optimizar el consumo energético y mejorar los procesos de tratamiento de aguas de sentina». Estas acciones forman parte de la estrategia global de sostenibilidad del grupo IPM-IMG, que busca «proteger el entorno marino y fomentar prácticas responsables en el sector náutico».

Su ubicación estratégica en el centro de Ibiza facilita una «atención inmediata, reduciendo tiempos de espera y maximizando la seguridad de la flota». Su proximidad a Marina Ibiza, base oficial de la Ibiza JoySail, permite «ofrecer asistencia sin que los participantes deban alejarse de su punto de amarre». La combinación de experiencia, recursos y un firme compromiso con el mar convierte a Varadero Ibiza en el official supplier «perfecto para un evento internacional de estas dimensiones». Con su apoyo, la Ibiza JoySail contará con un socio estratégico que garantiza «seguridad y confianza a armadores, capitanes y tripulaciones».