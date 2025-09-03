La SD Ibiza vela armas para una Liga de muchos quilates

La SD Ibiza inicia este domingo (12 horas, Pista de Atletismo Sánchez y Vivancos) una temporada cargada de ilusión y desafíos en el Grupo 3 de Segunda RFEF, recibiendo al Terrassa FC en la primera jornada. El conjunto dirigido por Raúl Casañ llega al debut liguero con la moral reforzada después de proclamarse campeón de la Fase Autonómica de la Copa RFEF, un título honorífico que se materializó el pasado fin de semana en Andratx gracias a un solitario gol de Álex Sánchez (0-1).

Más allá de la copa, el triunfo supone mucho más que un trofeo: abre la puerta a la Fase Nacional de la RFEF y a la posibilidad de obtener una de las cuatro plazas que dan acceso a la Copa del Rey, lo que alimenta las aspiraciones de un club que ha vivido meses de reestructuración profunda tras el cambio de directiva.

El verano no había dejado las mejores sensaciones. Los rojillos se habían visto sorprendidos por rivales de Tercera como el Portmany o el Formentera en pretemporada, lo que generó incertidumbre en el entorno. Dudas alimentadas, además, por un recorte presupuestario que se dejaba notar en el potencial del vestuario. Sin embargo, el primer encuentro oficial del curso y los últimos refuerzos cambiaron la dinámica: el equipo supo competir en un escenario exigente y ahora encara la Liga con un plantel que se ha reforzado en las últimas semanas para ser más sólido y competitivo.

Un grupo de gigantes

La Segunda Federación – Grupo 3 será, un año más, un escenario de máxima exigencia, con filiales potentes y clubes históricos. Según los datos de Transfermarkt, la SD Ibiza parte con un valor de mercado estimado en 1,33 millones de euros, muy por debajo de rivales directos como el Sant Andreu (3,25M€), el Terrassa (2,98M€), el Valencia Mestalla (2,63M€) o el Atlético Baleares (2,60M€). Incluso el Alcoyano (2,13M€) o el filial del Espanyol (1,60M€) superan al cuadro ibicenco en valoración de plantilla.

El líder indiscutible en este apartado es el FC Barcelona Atlètic, con un valor de 9,58 millones de euros, seguido de lejos por el Sant Andreu. En la parte baja se encuentran equipos como el Atlètic Lleida (850.000€), la UE Porreres (450.000€) o el Girona B (400.000€).

Este contexto confirma que el principal objetivo de la SD Ibiza será la permanencia en una categoría con presupuestos y recursos muy superiores, aunque el espíritu competitivo mostrado en la Copa RFEF alimenta la confianza de jugadores, cuerpo técnico y afición.

El estreno ante el Terrassa FC, uno de los equipos fuertes del grupo, servirá para medir el nivel real del conjunto de Raúl Casañ y calibrar si el impulso de la Copa se traduce en regularidad en la competición doméstica.