Nuevo éxito en la 12ª edición del Campus Ibiza Sara Ramírez de Tenis de Mesa

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la Concejalía de Deportes, Juventud y Transparencia, ha colaborado un año más en la organización del Campus Ibiza Sara Ramírez de Tenis de Mesa, que esta semana ha celebrado su duodécima edición en el Polideportivo Municipal de Can Guerxo.

Esta edición, el campus ha acogido a cerca de 40 niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 15 años, que han participado en sesiones diarias de 9.30 a 13.30 horas. Durante estas jornadas, se han realizado actividades variadas que incluyen entrenamientos técnicos, preparación física y dinámicas lúdicas que contribuyen a la formación integral de los participantes.

En este sentido, el concejal del Ayuntamiento, Xicu Ribas, ha puesto en valor la importancia de este proyecto que, año tras año, logra consolidarse como referencia para la promoción del deporte base en nuestro municipio. «Desde el Ayuntamiento de Sant Josep seguimos apoyando, con orgullo, al Campus Ibiza Sara Ramírez, una iniciativa que promueve el deporte base y que reúne a jóvenes y veteranos alrededor del tenis de mesa. Es un placer comprobar cómo, año tras año, este campus sigue creciendo tanto en participación como en calidad», ha señalado.

Asimismo, este año se ha contado con la presencia destacada de Sara Ramírez, que da nombre al campus y está considerada una de las mejores jugadoras de tenis de mesa que ha dado nuestro país. Ramírez ha impartido una clase magistral y ha compartido sus conocimientos y experiencias con los asistentes. «Intento transmitir todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera: valores, conocimientos técnicos y también cómo gestionar el rendimiento desde una perspectiva psicológica. Es fundamental trabajar aspectos como la concentración, la mejora continua y, sobre todo, saber afrontar la frustración. El tenis de mesa es muy mental, y esta parte también se debe entrenar», ha destacado Ramírez.

También ha estado presente Álex Díaz, deportista que participó recientemente en los Juegos Paralímpicos de 2024. Díaz ha compartido un rato con los participantes, aportando su experiencia y motivando a los jóvenes deportistas a seguir trabajando con esfuerzo y constancia.