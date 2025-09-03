Dunia Sigiro, brillante vencedora del Trofeo Iniciación–Heladería Los Valencianos de la clase Optimist
La competición, que comenzó el pasado martes, ha contado con 48 participantes
Este miércoles finalizó en aguas de la playa de Talamanca una nueva edición del Trofeo Iniciación reservado a embarcaciones de la clase Optimist, en la que han competido 48 participantes bajo la organización del Club Náutico Ibiza y patrocinado por la heladería Los Valencianos.
Las pruebas se han desarrollado con un viento de componente este el primer día y sur el segundo de entre 4 y 7 nudos de intensidad, que han posibilitado el normal desarrollo de las pruebas. En la clase Optimist Iniciación se han disputado cuatro pruebas en las que ha dominado la clasificación general Dunia Sigiro, mientras que el segundo lugar fue para Hugo Díez y el tercero para Nahuel Frega.
En la clasificación general por equipos el más rápido ha sido el Club Náutico Ibiza, Gerard Ribas se ha adjudicado la categoría sub-13, Eric Torres la sub-11 y Jiahong Chen la sub-16.
