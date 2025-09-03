La Copa RFEF depara un electrizante derbi pitiuso en dieciseisavos de final

El fútbol está de vuelta. Este miércoles tuvo lugar en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de la primera eliminatoria de la fase final de la Copa RFEF, en la que participan 32 equipos: cinco equipos de Segunda RFEF y siete de Tercera RFEF por su clasificación en la pasada temporada y otros 20 que han alcanzado esta eliminatoria tras superar este verano sus respectivas fases autonómicas.

Los representantes pitiusos, la SD Ibiza y la SD Formentera, se enfrentarán el próximo 10 de septiembre en el Municipal de Sant Francesc en un sorteo caprichoso que ha dirimido un derbi pitiuso en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa RFEF, que se disputarán a partido único. El objetivo de ambos equipos será alcanzar las semifinales, ya que los cuatro clubes que lleguen a esta ronda tendrán el premio de disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey, partido en el que se enfrentarán como locales a un conjunto de Primera División.

Los 32 participantes fueron divididos en cuatro cuadros diferentes en función a su situación geográfica. Este año, la Copa RFEF celebrará un sorteo por cada eliminatoria hasta la final, prevista el próximo 8 de noviembre. El FC Luchador también podría clasificarse para la fase preliminar de la Copa del Rey si vence el próximo domingo al CD Sant Jordi a las 11.30 horas en tierras mallorquinas.