El triunfo más amargo del estreno celeste en Liga

La UD Ibiza arrancó la temporada 2025-26 en el grupo 2 de Primera RFEF con victoria, pero la celebración duró poco en el vestuario celeste tras imponerse por 1-2 al Sevilla Atlético en el estadio Jesús Navas. Lo mejor, sin discusión, fue el marcador. Lo peor, prácticamente todo lo demás. Así lo reconoció sin paños calientes Paco Jémez en una comparecencia tan dura como poco habitual tras un debut liguero con tres puntos en el casillero.

El choque tuvo un arranque soñado. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Bebé firmó un golazo marca de la casa que puso en ventaja a los ibicencos. El tanto, sin embargo, pareció anestesiar al conjunto pitiuso, que se dedicó a sobrevivir más que a mandar. El control del balón fue del filial hispalense y la sensación de inseguridad se mantuvo hasta el pitido final.

Solo una brillante jugada colectiva culminada por Ernesto, que supuso el 0-2, y una parada salvadora de Ramón Juan cuando el encuentro ya agonizaba evitaron un desenlace que pudo ser dramático para los visitantes. El Sevilla Atlético, atrevido y con descaro, nunca se rindió y llegó a acariciar el empate ante un Ibiza desdibujado.

El centro del campo celeste fue la línea más señalada. Del Pozo, Gallar, Fede Vico y Ernesto nunca encontraron la manera de hacerse con el esférico ni de elaborar juego. El equipo naufragó en la zona donde se construyen las victorias sólidas y la distancia entre líneas fue evidente. La UD Ibiza nunca impuso su autoridad sobre el césped ante un rival que además llegaba mermado por las bajas de jugadores con el primer equipo.

Jémez no se mordió la lengua al analizar lo sucedido. «Una victoria siempre es buena, pero a mí mi equipo no me ha gustado. No es el fútbol que yo quiero que hagan, ni el equipo que yo quiero ver en el campo», arrancó el técnico, visiblemente molesto. Y fue más allá: «No estoy contento. Hoy nos hemos encontrado con la victoria porque tenemos talento, porque somos un equipo importante, pero yo no soy entrenador de un equipo que juegue así. No lo quiero».

El entrenador canario insistió en que el resultado no puede maquillar las carencias mostradas: «Si jugamos todos los partidos de la temporada así, no vamos a llegar a donde se nos pide». Y lanzó un aviso a navegantes de cara al inminente estreno en Can Misses: «Si jugamos igual el próximo sábado y ganamos, tampoco me voy a ir contento. A lo mejor tiene que venir un entrenador que se contente con eso. Yo no lo voy a hacer».

Ni siquiera el gran gol de Bebé escapó de la lupa crítica del preparador. «Ha hecho muy bien una cosa, que ha sido un gran gol. Eso suma. Pero al igual que el resto, tiene que dar mucho más. Hoy no salvo absolutamente a nadie. Creo que todos hemos estado por debajo de nuestro nivel, pero muchísimo», afirmó con contundencia, antes de advertir de que si el vestuario «se contenta con esto», entonces tendrá que «venir otro entrenador».

El triunfo, que coloca a la UD Ibiza en la parte alta de la clasificación, deja un poso de inquietud en el entorno celeste, que esperaba un estreno convincente tras una pretemporada ilusionante.

El balón ya rueda, pero el equipo aún no encuentra su identidad. El sábado, a las 21.30 horas, el Hércules visitará Can Misses tras ganar por la mínima al Tarazona en el Rico Pérez. Una prueba de fuego temprana para comprobar si la autocrítica de Jémez se traduce en una reacción inmediata o si la UD Ibiza sigue sumando puntos a contracorriente de su propia propuesta futbolística.