Julián Marcos, elegido nuevo director de la Escuela de Fútbol del Formentera

El Formentera ha anunciado con ilusión la incorporación de Julián Marcos como nuevo director de su Escuela de Fútbol. «Se trata de un profesional con experiencia y una marcada vocación formativa, que llega al club con la intención de seguir creciendo, aprender y disfrutar del deporte que le apasiona».

Con su llegada, la entidad rojinegra refuerza uno de los pilares fundamentales de su proyecto: el fútbol base, un área en la que los valores, el desarrollo personal y deportivo, y la pasión por el juego se convierten en protagonistas.

Marcos afronta este nuevo reto tras haber cerrado su última etapa en la SD Ibiza, club del que salió a comienzos del pasado verano y en el que fue reemplazado por Juanan Torres. El Formentera, por su parte, ya había anunciado previamente la salida de Francesco Battaglia como coordinador de la Escuela de Fútbol, lo que abría la puerta a una nueva etapa en la estructura de cantera de la entidad.