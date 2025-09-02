La familia Indurain al completo participará en La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

La ronda ibicenca está de enhorabuena: por primera vez en la historia, la familia Indurain al completo se unirá al pelotón de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, los próximos 4 y 5 de octubre, en lo que será también su estreno conjunto en un evento deportivo. El espíritu familiar que impregna esta edición cobra todo el sentido con la presencia del campeón navarro y los suyos. Porque si algo caracteriza a este deporte es que, más allá de los resultados, lo importante es lo que se comparte: la ilusión en la preparación, el apoyo mutuo en las rampas más duras y la alegría de cruzar la meta, donde el esfuerzo sabe mejor que cualquier victoria. Emociones que cobrarán vida entre las historias de cada una de las familias participantes.

"Es la primera vez que coincidimos juntos en Ibiza"

Esta edición de la prueba, 'La Vuelta de las Familias', no podía tener mejor icono que el hombre que marcó una época en el ciclismo español y que volverá a emocionar a l público, esta vez en compañía de los suyos. “Es la primera vez que toda la familia vamos a coincidir juntos en Ibiza. Mi mujer y uno de mis hijos sí que salen a rodar, pero los otros dos no y ya se han puesto las pilas”, ha explicado a la organización Miguel Indurain. “El día a día de cada uno es distinto, pero estamos hablando y preparando juntos la prueba. Rodar en familia une mucho: desde los entrenamientos previos, la elección del material o los recorridos, hasta durante la propia marcha, cuando paras a reponer fuerzas y compartes impresiones”, añadía.

“En ediciones anteriores he disfrutado muchísimo porque el ritmo es tranquilo, no son demasiados kilómetros y se comparte con amigos, cada uno a su manera. Además, al celebrarse al final de temporada, es una prueba perfecta”, explicaba la leyenda del ciclismo, Miguel Indurain, quien el pasado año ya participó en la ronda ibicenca junto a la gran familia del ciclismo español, los ganadores nacionales del Tour de Francia.

Juanjo Planells

“Si contar con la presencia del cinco veces ganador del Tour de Francia por segundo año consecutivo ya es una gran noticia, el hecho de que en esta ocasión Miguel venga acompañado de su familia para dejarse contagiar por este espíritu que hemos querido dar a la edición, supone un auténtico orgullo y un hito en la historia de la Vuelta”, explicaba Juanjo Planells, CEO de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo. El recorrido de esta XXII edición mantendrá la esencia de la Vuelta, con paisajes únicos y tramos memorables, pero se ha diseñado para ser más accesible a todos los públicos, reforzando así el carácter inclusivo y abierto de la cita.