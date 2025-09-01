El San Pablo-Eivissa se pone el mono de trabajo

El nuevo San Pablo-Eivissa echa a andar. Este lunes, el conjunto ibicenco regresó a los entrenamientos en Es Viver y presentó a su nuevo entrenador para la temporada 25/26, Sergio Oruj. 15 jugadoras estuvieron a las órdenes del entrenador catalán en una primera sesión de trabajo suave, con el balón como principal protagonista.

En esta primera semana, Oruj hará especial hincapié en desarrollar el sistema defensivo que quiere inculcar a sus jugadoras, mientras que en la segunda semana comenzará a probar el sistema ofensivo. La tercera semana, en la que ya empieza la competición oficial, volverá a la carga de nuevo con la defensa. El San Pablo, que este año volverá a militar en Segunda División, tiene por delante 20 días para realizar su puesta a punto y llegar en condiciones óptimas al inicio liguero, que tendrá lugar el 21 de septiembre a domicilio ante el Mioño cántabro.

Tras conseguir la permanencia en Segunda División en el último partido de la pasada temporada, ha sido un verano frenético en las oficinas de la dirección deportiva encabezada por Iván Gil, que ha hecho un gran esfuerzo para dar un salto cualitativo a la plantilla. El San Pablo ha anunciado la contratación de cinco jugadoras: Lucía Serrano y Paola Corona, procedentes de Primera División, Lari Gouvea y Robertinha, que la pasada temporada militaron en el Torreblanca Melilla, de Segunda, y Karen Torres, colombiana que en 2024 fue nominada entre las 10 mejores jugadoras jóvenes del mundo.

Además, la entidad de Ca n’Escandell renovó a ocho jugadoras, manteniendo la columna vertebral del equipo: Tati, la portera titular la pasada temporada, Kai y Fátima Villar, sus dos mejores jugadoras el pasado curso, Yara Pin, India Jurado, Nuria Escudé, Gema Pin y Haru. Otro de los cambios llegó desde el cuerpo técnico, ya que el equipo ibicenco contrató al técnico Sergio Oruj, que sustituirá a Saúl Olmo en el banquillo. Oruj, que aterriza en la isla procedente del FS Ripollet, cuenta con más de 20 años de experiencia como entrenador en la entidad catalana: entrenó en Segunda, Tercera y Segunda División B a los equipos masculinos y dirigió a la primera plantilla femenina en Segunda División, con el que también disputó el play-off de ascenso a Primera hace dos temporadas. Un entrenador contrastado que aportará su experiencia y con el que la escuadra pitiusa espera estar en la zona alta de la tabla clasificatoria.

Será un año de cambios, ya que el San Pablo, que el pasado curso estuvo encasillado en el Grupo 2 de Segunda División, militará el curso que está a punto de empezar en el Grupo 1 tras la incomprensible decisión de la Real Federación Española de Fútbol de colocar a los equipos baleares (San Pablo-Eivissa y Menorca Futsal) en el grupo de los equipos de Galicia, Asturias, Cantabria y Extremadura.

Esto ha supuesto un varapalo para las arcas del club, que tendrá que afrontar un gasto extra de entre 45.000 y 60.000 euros, según declaró Iván Gil a Diario de Ibiza en la entrevista realizada hace apenas diez días. Pese a este cambio, desde el club confían en firmar un buen papel. El primer objetivo será conseguir la permanencia, y, a partir de ahí, soñar con el play-off de ascenso a Primera División.