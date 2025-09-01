Un jugador de la SD Ibiza, convocado con la selección de Haití

Teo James Michel (París, 2005), futbolista de la SD Ibiza, ha sido convocado con la selección nacional de Haití. El extremo, nacido en Francia pero con pasaporte haitiano, defenderá los colores del combinado nacional caribeño durante los dos próximos encuentros de clasificación para el Mundial, el 6 de septiembre ante Honduras y el 10 de septiembre ante Costa Rica.

James fichó por la SD Ibiza durante este mercado veraniego procedente del LB Châteauroux, de la tercera división francesa. Es un futbolista que se desenvuelve en las posiciones de extremo y de mediapunta, y que destaca por su verticalidad, desborde y calidad técnica.

El atacante no podrá estar a las órdenes de Raúl Casañ para el primer partido de liga de la temporada, que tendrá lugar el próximo domingo a las 12 horas ante el Terrassa en el Estadio Sánchez y Vivancos.