El ibicenco Víctor Oliver se suma al olimpo de maratonianos con siete 'majors'

El corredor ibicenco Víctor Oliver ha cumplido este domingo una etapa más en su reto al finalizar el Maratón de Sídney, que este año se ha incluido por primera vez en el circuito de los Abbott World Marathon Majors.

Con esta prueba, Oliver se suma al reducido grupo de españoles, junto al también ibicenco Dani Becerra, que han completado las siete grandes maratones del mundo, los siete majors.

El evento reunió a 35.000 corredores y se consolida así como la maratón más numerosa jamás celebrada en Australia. El recorrido transitó por lugares emblemáticos como el Harbour Bridge y culminó frente a la Ópera de Sídney, todo ello en un ambiente festivo donde los vecinos aplaudían en cada esquina, convirtiendo la mañana en una auténtica celebración del deporte.

Para Oliver, Sídney completa otra etapa de su camino que comenzó años atrás con los maratones de Nueva York, Berlín, Tokio, Chicago, Boston y Londres. El calendario ya mira hacia adelante: la Maratón de Ciudad del Cabo se perfila como próximo destino que podría sumarse al circuito, abriendo un nuevo capítulo para Oliver y su pasión por correr alrededor del mundo.