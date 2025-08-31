Paco Jémez: «Si jugamos así, no vamos a llegar a ningún lado»

La UD Ibiza estrenó su casillero de victorias en la temporada con un triunfo sufrido (1-2) en el campo del Sevilla Atlético. Pese a sumar los tres puntos, Paco Jémez se mostró muy crítico con el juego de su equipo, dejando claro que la imagen ofrecida dista mucho de lo que pretende ver sobre el césped.

«Una victoria siempre es buena, pero a mí mi equipo no me ha gustado. No es el fútbol que yo quiero que hagan, ni el equipo que yo quiero ver en el campo», reconoció el técnico nada más comenzar su comparecencia. «No estoy contento. Hoy nos hemos encontrado con la victoria porque tenemos talento, porque somos un equipo importante, pero yo no soy entrenador de un equipo que juegue así. No lo quiero», sentenció.

El preparador celeste insistió en que el resultado no puede tapar las carencias mostradas: «Lo primero que tenemos que reforzar en los entrenamientos es jugar mejor. Porque jugando como hemos jugado hoy no vamos a sacar nada. Si jugamos todos los partidos de la temporada así, no vamos a llegar a donde se nos pide».

En relación a errores puntuales, como las pérdidas en campo propio que comprometieron al equipo en varias fases del encuentro, Jémez fue tajante: «Más allá de los fallos, lo que me preocupa es que no he visto el fútbol que hicimos en pretemporada. Hemos trabajado muy bien estos meses y hoy no se ha reflejado absolutamente nada de eso. Tenemos que entender que este no es el camino».

Uno de los nombres propios fue Bebé, autor de un gran gol que abrió el marcador. El entrenador valoró su aportación, pero sin conceder indulgencias: «Ha hecho muy bien una cosa, que ha sido un gran gol. Eso suma. Pero al igual que el resto, tiene que dar mucho más. Hoy no salvo absolutamente a nadie. Todos hemos estado muy por debajo de nuestro nivel».